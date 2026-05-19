AMP inicia investigación por siniestro marítimo de la embarcación Anchovetas II

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que inició una investigación administrativa tras el siniestro marítimo ocurrido el pasado 16 de mayo, aproximadamente a cuatro millas náuticas al sureste de Puerto Caimito, en el que estuvo involucrada la embarcación Anchovetas II.

La investigación está siendo desarrollada por el Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos (DIAM), adscrito a la Dirección General de Marina Mercante, con el objetivo de determinar las posibles causas del accidente y emitir recomendaciones que permitan prevenir hechos similares en el futuro.

Según detalló la AMP en un comunicado, la nave había zarpado desde un puerto autorizado y mantenía vigente toda la documentación reglamentaria requerida, incluyendo la patente de navegación y las licencias correspondientes de la tripulación.

La institución también expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas a los afectados por este hecho.

Como parte de las diligencias, personal técnico del DIAM recopilará información relacionada con el caso para avanzar en el proceso investigativo. Además, la AMP reiteró que mantiene disposición de colaborar con el Ministerio Público y suministrar toda la información técnica requerida dentro del marco legal correspondiente.