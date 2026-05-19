AMP inicia investigación por siniestro marítimo de la embarcación Anchovetas II

<a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">La Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a> informó que inició una investigación administrativa tras el siniestro marítimo ocurrido el <b>pasado 16 de mayo</b>, aproximadamente<b> a cuatro millas náuticas al sureste de Puerto Caimito, en el que estuvo involucrada la embarcación Anchovetas II.</b>La investigación está siendo desarrollada por el Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos (DIAM), adscrito a la Dirección General de Marina Mercante, con el objetivo de<b> determinar las posibles causas del accidente y emitir recomendaciones que permitan prevenir hechos similares en el futuro.</b>Según detalló la AMP en un comunicado, <b>la nave había zarpado desde un puerto autorizado y mantenía vigente toda la documentación reglamentaria requerida</b>, incluyendo la patente de navegación y las licencias correspondientes de la tripulación.La institución también expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas a los afectados por este hecho.Como parte de las diligencias, personal técnico del DIAM recopilará información relacionada con el caso para avanzar en el proceso investigativo. Además, la AMP <b>reiteró que mantiene disposición de colaborar con el Ministerio Público y suministrar toda la información técnica requerida dentro del marco legal correspondiente.</b>