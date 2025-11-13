AMP amplía información sobre nave cargada con 13,5 toneladas de cocaína

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, dieron declaraciones este jueves 13 de noviembre sobre el caso del barco Oceanic Tug, en el que se encontraron 13,5 toneladas de cocaína.

”Eso se está investigando por parte de las autoridades correspondientes. El Procurador de la Nación ha iniciado, junto con la DIJ y Policía Nacional, la investigación que corresponda”, destacó Mulino antes de darle la palabra al administrador de la AMP, ente rector de la actividad marítima en el país.

Roquebert, por su parte, compartió una cronología de la embarcación. “La nave Oceanic Tug fue una nave que entró al registro panameño en el año 2022. Esa nave fue comprada en los Estados Unidos y llegada aquí a Panamá en el 2022. Hizo su debido proceso de registro con la bandera panameña y a partir de ese momento la autoridad marítima le da un seguimiento especial a todos los barcos que son abanderados en Panamá”, aseguró.

La empresa que compró la embarcación en Panamá era conocida como Dolphin Tug, una sociedad presidida por Pablo Torres Chong. Sin embargo, luego fue vendida y traspasada a Power H Holding, y posteriormente a Pacific Tug & Barge Operators según reveló Torres a La Estrella de Panamá. Una búsqueda en el Registro Público revela que esta sociedad fue inscrita en marzo de 2023, el mismo año en que Torres vendió la nave.

La embarcación es sacada del registro de naves de Panamá, de acuerdo a documentación de la AMP y declaraciones del propio Torres a La Decana. Al momento de su interceptación, la embarcación navegaba bajo la bandera de Tanzania, una jurisdicción conocida por su opacidad.

Para el administrador de la AMP, al momento de dejar la bandera panameña, cambia la responsabilidad de la institución. “Cuando sale del registro panameño la nave, ya nos toca a nosotros solamente recibir todo lo que sea de afuera que necesite ampliar para la actividad que va a realizar aquí en la República o en aguas internacionales. Cuando se dio eso, el barco salió de Panamá, estuvo navegando y acá en el 2025, esa nave volvió a entrar acá a Panamá pidiendo una ampliación de los negocios que iba a hacer. El barco pidió una licencia de combustible, de abastecimiento de combustible y a ese barco se le dio una inspección y una aptitud de la cual en el 2025, creo que fue en septiembre, se le negó porque no tenía las capacidades para hacer ese tipo de negocio aquí en aguas nacionales”, relató.

El administrador reveló que el barco es propiedad de una compañía panameña. “Los dueños del barco, una compañía panameña registrada en Panamá desde el 2013, esa nave estuvo acá y los dueños optaron por sacarla del país porque aquí no podían hacer los negocios que estaban aplicando, que era el combustible, el reparto del combustible. Entonces, cuando sale esa nave, creo que fue en octubre de este año, a principios de octubre sale la nave de Panamá y ahí ya nosotros como entidad rectora de puertos acá le perdemos el radar porque es una bandera de Tanzania, así que no teníamos responsabilidad directa de fiscalizar esa nave en aguas internacionales”, señaló.

Lo que aconteció después es de conocimiento público. La nave, que ya no navegaba con bandera panameña, fue interceptada por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que decomisaron alrededor de 13,5 toneladas de droga.

“Nosotros tenemos que fiscalizar y regir todo lo que nos reglamenta que es todos los barcos que estén abanderados y no solamente este ni los nacionales, tenemos más de 8.600 barcos a nivel mundial que la autoridad marítima le da su debido fiscalización, sus debidas inspecciones y somos garantes de que esos barcos cuando navegan en aguas internacionales cumplan con los estándares adecuados para que nuestra bandera no quede manchada con alguna detención”, aseguró Roquebert. “Como dice el señor presidente, esta investigación ya está en curso en el Ministerio Público y les tocará a ellos, nosotros estamos aportando toda la información requerida y les tocará a ellos ampliarla y nosotros desde la autoridad marítima vamos a proveer toda la información que se requiera”, concluyó.