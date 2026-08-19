Canal de Panamá evalúa reducir sus 34 tránsitos diarios por disponibilidad de agua

El Canal de Panamá evalúa reducir el número de buques que atraviesan diariamente la vía interoceánica como parte de las medidas preventivas para enfrentar los efectos de El Niño y garantizar suficiente agua durante los próximos ocho meses. Así lo adelantó este miércoles el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, quien explicó que actualmente se realizan 34 tránsitos diarios, pero esa capacidad podría ser ajustada para atravesar la próxima estación seca. “Posiblemente tengamos que hacer un ajuste en ese sentido y realizar un anuncio en las próximas 48 horas. Eso lo estamos revisando”, declaró Vásquez antes de recibir la Orden Ernesto de la Guardia Hijo, otorgada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). Aunque evitó precisar la magnitud de la eventual reducción, el administrador reconoció que la decisión estaría relacionada con el número de tránsitos permitidos. “Vamos a esperar a mañana para poder hacer nuestro anuncio, como muy tarde”, agregó.

Un fenómeno más prolongado

Vásquez explicó que el actual evento de El Niño presenta condiciones distintas a episodios anteriores. Aunque encontró los lagos del Canal en niveles más altos, existe la posibilidad de que se extienda por un periodo mayor. “Tenemos que tener cuidado. Este es un evento de El Niño diferente [...] que nos encontró con los lagos en niveles más altos, pero que posiblemente tiene una duración mucho más extensa que cualquier fenómeno anterior”, señaló. Ante este escenario, sostuvo que las previsiones deben adoptarse con anticipación y podrían incluir no solo las habituales reducciones de calado, sino también restricciones de capacidad similares a las aplicadas durante la crisis hídrica de 2023 y 2024. El Canal deberá administrar sus reservas para mantener las operaciones hasta diciembre, superar la estación seca de 2027 y esperar el regreso de las lluvias entre mayo y junio del próximo año. Vásquez aseguró que la experiencia adquirida durante la anterior sequía permitió preparar a la institución para responder tanto a los escenarios conocidos como a circunstancias imprevistas. “El Canal no improvisa, el Canal está preparado”, enfatizó.

Crece la demanda por ambas esclusas

La advertencia surge en momentos en que la vía interoceánica registra una mayor demanda tanto en las esclusas Panamax como en las Neopanamax. Vásquez atribuyó parte de este movimiento a la inestabilidad internacional en los mercados de productos petroquímicos, petróleo, combustibles y derivados. No obstante, indicó que todavía no es posible atribuir el incremento exclusivamente a las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz. El administrador recordó que la capacidad de tránsito no depende únicamente de la cantidad de embarcaciones que lleguen a Panamá, sino de los cupos que la administración decida habilitar de acuerdo con la disponibilidad de agua. “Van a transitar el número de buques que nosotros decidamos. Tenemos que ajustar el volumen de tráfico para asegurarnos de que llegamos a diciembre y pasamos la estación seca del otro año”, afirmó.

Defiende el valor de las subastas

Al ser consultado sobre los elevados montos pagados por algunas navieras para obtener espacios mediante subastas, Vásquez sostuvo que esos precios son establecidos por los propios clientes. A su juicio, es poco probable que una compañía presente una oferta millonaria sin tener la posibilidad de transferir el costo al cliente final. “Los panameños no debemos ruborizarnos porque el valor de nuestra ruta sea tan alto. Al contrario, debemos reconocer que ese es el valor de la ruta por Panamá”, expresó. También recordó que, desde la crisis hídrica de 2023 y 2024, la política comercial establece que los buques deben llegar con una reservación. Si una embarcación arriba sin ella, solo podrá obtener un cupo si surge un espacio disponible y logra adquirirlo mediante una subasta. Vásquez afirmó que mantener la consistencia del modelo comercial es fundamental para evitar señales contradictorias al mercado marítimo.

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