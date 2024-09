Panamá crea comisión para garantizar cumplimiento de normas contra la pesca ilegal de la Comisión Europea

Panamá, a través de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), creó la comisión institucional para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DGMARE).

La comisión estará encargada por 10 miembros, entre esos un representantes del Centro de control y seguimiento pesquero y del departamento de vigilancia y control de la dirección general de inspección, vigilancia y control, según detalla la Resolución ADM/ARAP No. 060 del 9 de septiembre de 2024 y publicada en Gaceta Oficial No.30128.

Para su desarrollo, la comisión tendrá cinco funciones específicas, como asegurar el correcto y oportuno intercambio de la información y el cumplimiento de las distintas obligaciones con la DGMARE, así como promover, levantar y dar seguimiento a los planes de acción.

Principalmente, coordinará y asesorará en los temas que han sido objeto de análisis durante los diálogos con la DGMARE, tales como, marco legal, gestión de la flota y cooperación con terceros países, monitoreo, vigilancia y control, certificados de captura y trazabilidad y la aplicación de la Ley.

Según la Gaceta, los temas serán discutidos en las reuniones que tendrá la comisión cada 15 días, y de manera extraordinaria.

La instalación de la comisión forma parte de las estrategia que la ARAP estará implementando de cara a la tercera auditoría que la Unión Europea (UE) realizará a Panamá en el segundo trimestre del 2025 para analizar si le quita o no la tarjeta amarilla que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Eduardo Carrasquilla, confirmó a este medio que tendrán un periodo de seis a ocho meses para prepararse.

Entre los avances inmediatos, dijo, están las reuniones virtuales que tendrán con la UE para intercambiar información, entre septiembre y noviembre del 2024.

La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en 2014, pero en 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a sancionar al país con una tarjeta amarilla en 2019.

Para 2020 y 2022 hubo dos auditorías sin resultados para salir de la sanción de la tarjeta amarilla, situación que representaría que la tercera auditoría fuera una sanción para una tarjeta roja o una consolidación de la tarjeta verde, explicó el administrador general de la Arap.