Rector Eduardo Flores: ‘De 10 manifestantes vandálicos, solo 4 son universitarios; incluso son los vecinos de enfrente’

A la controversia se suman también voces internas de la Casa de Méndez Pereira que alertan de nombramientos políticos y no por razones académicas, docentes que no imparten las clases por las que cobran y el deplorable estado de la infraestructura .

¿Hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional en contra de la reelección de rectores en universidades oficiales. Sin embargo, usted lo rechaza cuando prometió no reelegirse antes de ocupar el cargo. ¿Por qué esta contradicción?

Ni siquiera voy a aspirar a que me pongan de vicerrector o a un cargo de director de institutos. Simplemente regreso a mi cátedra de física en la Facultad de Ciencias, para hacer lo que siempre me ha apasionado: enseñar e investigar .

Primero, yo no pienso reelegirme. Si aspiro a reelegirme, mi esposa me mata.

¿Por qué cambió luego de 10 años? ¿Cinco no son suficientes para cumplir con su labor?

Con un presupuesto de $426 millones, la universidad tiene sus baños en estado deplorable. No hay jabón, mucho menos papel higiénico. Hay filtraciones en los pasillos, los salones están en condiciones inapropiadas. ¿Por qué está así la Universidad de Panamá?

¿Siente que desde la Contraloría los están asfixiando?

He pedido hace aproximadamente cuatro semanas la cita con el contralor, y aún no tengo fecha.

¿Podría ser por las protestas de los universitarios en las calles, que quizás han generado molestias?

Sí, según el contralor yo soy cómplice de estas protestas porque me quiero reelegir, ya le he dicho que no me pienso reelegir.