Aduanas retiene tres cajas con billetes de Cuba, Brasil y Turquía en el puesto de control de San Isidro

En un proceso de “revisión rutinaria” de los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), en el puesto de control de San Isidro, se logró la retención de tres cajas con billetes de diversas denominaciones.

De acuerdo con ANA, los billetes y monedas eran trasladados como una encomienda en un bus de la ruta Panamá- David-Frontera.

Los inspectores de ANA reportaron que en la descripción de la encomienda se indicaba que se transportaban libros.

Según el comunicado de la ANA, los billetes y monedas encontrados corresponden a denominaciones de los países de Brasil, Cuba, Turquía, entre otros.

Por ello, este martes 19 de agosto se iniciaron los trámites correspondiente y coordinaciones con los funcionarios del Ministerio Público.