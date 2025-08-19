Nicolás A. Solano será hospital de tercer nivel, según director regional de salud

Jorge Melo director regional de salud de Panamá Oeste explicó que los dos casos de fallecimientos registrados en el cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, se encuentran en el Ministerio Público y que el director del Hospital ha dado la información necesaria para que se esclarezcan ambas situaciones. Resaltó que de haberse tratado “de mala forma, se aplicará el máximo castigo que vendría siendo la destitución del médico”.

“Nosotros como Ministerio de Salud (Minsa) siendo garantes de que las personas gocen de salud, lamentamos muchísimo ambas situaciones y se lo hemos hecho saber a sus familiares”, afirmó Melo en TVN Noticias.

La Fiscalía Regional del Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Marvin Antonio Rodríguez Reyes, de 47 años, ocurrido el pasado 13 de agosto. La decisión surge tras denuncias de presunta negligencia médica relacionadas con su muerte.

Apenas un día después del anuncio de esta investigación, el Minsa confirmó otro caso: el fallecimiento de Laritza Jiménez, de 29 años, y sus dos bebés gemelos, ocurrido el 10 de agosto. Según el comunicado oficial, la paciente ingresó con fiebre y dolor abdominal, fue atendida en el cuarto de urgencias del Nicolás A. Solano y posteriormente trasladada al Hospital Santo Tomás. Pese a llegar en condición estable, horas más tarde se reportó su deceso junto al de sus hijos, situación que sus familiares piden sea investigada a fondo.