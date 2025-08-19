Director del Idaan: potabilizadora de Chilibre necesita una ‘mejora urgente’

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, destacó la mañana de este martes 19 de agosto que la planta potabilizadora de Chilibre necesita con urgencia “una mejora”.

Por lo que, este año comenzó la primera fase de rehabilitación, la cual está calculada en 55 millones de dólares.

La planta potabilizadora produce con los actuales niveles del lago Alajuela unos 210 millones de galones diarias para los clientes en San Miguelito y Panamá, lo que representa entre el 92% y 93% del nivel de la planta.

Según Villarreal, ese proyecto está en un 92% de avance e involucró las paralizaciones que se han realizado durante varios fines de semana este año.

Añadió que entre los trabajos estuvieron los cambiados las compuertas que estaban en la fosa de succión del lago Alajuela.

El funcionario recalcó en TVN Noticias que la primera fase de la mejora terminará en este mes de diciembre cuando se terminen de instalar unas bombas nuevas, que llegarán al país en noviembre.

Posteriormente, la segunda fase incluye el sistema eléctrico, en el que se cambiará toda la subestación eléctrica de la planta, la cual tiene más de 35 años en funcionamiento.

De allí, las incidencias o daños que se han tenido como por ejemplo el de este lunes 18 de agosto, el cual provocó la suspensión de las operaciones de la potabilizadora que abastece a los residentes de los distritos de San Miguelito y Panamá.

Ese daño en la planta eléctrica provocó problemas en la distribución del agua potable, en algunas zonas se reportó baja presión o ausencia del servicio.

Luego de los trabajos del personal del Idaan el 90% de los clientes recibían normalmente el servicio luego de las 10:00 p.m.

Villarreal destacó que hace falta mucho trabajo que hacer en Chilibre, al igual que en las otras 56 plantas que tiene el Idaan en todo el país.

Agregó que en 2026 se desarrollará la tercera fase de mejora en la planta, por lo que estará totalmente lista luego de 2027.

El funcionario recalcó que también se deben efectuar trabajos en la red de distribución y la instalación y cambios de válvulas.