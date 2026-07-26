La actriz Emma Roberts contrajo matrimonio con Cody John

La actriz estadounidense Emma Roberts, conocida por participar en series como “American Horror Story” contrajo matrimonio con el actor Cody John en una ceremonia privada.

De acuerdo con imágenes difundidas por diversos medios de entretenimiento, la protagonista de “Scream Queens” celebró el pasado el sábado 25 de julio su boda en una residencia familiar ubicada en Sun Valley, Idaho.

La relación entre Emma Roberts y Cody John se hizo pública en agosto de 2022, cuando el actor compartió una fotografía de ambos en Instagram.

Meses después, Roberts oficializó el romance al publicar una imagen de la pareja en sus propias redes sociales. En julio de 2024 anunción su compromiso a través de una publicación en sus redes sociales.

Entre los invitados a la boda destacó la presencia de la reconocida actriz Julia Roberts, tía de Emma, quien asistió acompañada de su esposo, Danny Moder.

Aunque la pareja ha mantenido su relación alejada de los reflectores, Emma Roberts ha expresado en diversas entrevistas la importancia de proteger su vida privada y mantener sus relaciones sentimentales fuera del escrutinio público.

La actriz también es madre de Rhodes Robert Hedlund, nacido en diciembre de 2020, fruto de su anterior relación con el actor Garrett Hedlund.

Hasta el momento, los representantes de Emma Roberts y Cody John no han emitido declaraciones oficiales sobre el matrimonio.