Donald Trump recuerda el 11-S y promete la ‘victoria’ en la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró este viernes 11 de septiembre los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que asolaron a ese país y dejaron más de 3,000 muertos en aquella nación.

En la que fue la primera vez que un presidente en ejercicio conmemora la fecha fuera de la Zona Cero, el inquilino de la Casa Blanca afirmó: “Nunca jamás olvidaremos”.

“Por eso es que peleamos hoy. No tenemos otra opción. Solamente podemos tener la victoria”, agregó en su discurso desde el Pentágono, en referencia al conflicto que mantiene abierto su país junto con Israel contra Irán, lanzado el pasado 28 de febrero.

Trump emitió más temprano un pronunciamiento sobre el aniversario de los atentados.

“25 años después de los ataques, sabemos que el mundo nunca volverá a ser como era en aquel amanecer de ese hermoso y pacífico martes de 2001, antes de que cayeran las torres, antes de que el Pentágono fuera atacado, antes de que el espectro del mal, de este horrible, horrible mal, irrumpiera de golpe en nuestras vidas”, dijo Trump.

Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, también vinculó el conflicto con Irán con el aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

“La presión económica se intensifica cada día”, dijo, refiriéndose a Irán, no a Estados Unidos. “Controlamos el estrecho. Terminaremos esta lucha”, afirmó, según el diario The New York Times.

En cambio, tanto el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, como los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, el vicepresidente JD Vance y el alcalde de Nueva York en el momento de los atentados, Rudy Giuliani, asistieron esta mañana a la ceremonia en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre.

Los políticos asistentes no emitieron declaración alguna durante un acto en el que las víctimas tenían la palabra. Mientras se leía cada uno de los nombres de las víctimas, familiares como Terry Strada, viuda de un hombre que falleció en los ataques, se salieron del guion para reclamar responsabilidades a Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados y cuestionar a los sucesivos gobiernos estadounidenses por sus acuerdos con el país.

Los reclamos recibieron los aplausos de muchos de los presentes, según reportó la agencia EFE.