Donald Trump frena las redadas del ICE en Minnesota en medio de la tensión con los demócratas

El zar de la frontera del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan, anunció este jueves 12 de febrero que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cesarán en el estado de Minnesota, tras acumular varias polémicas en torno al comportamiento de los agentes, quienes desarrollaban su labor en conjunto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Durante una comparecencia ante los medios en la ciudad de Minneapolis, Homan puso fin a unos operativos marcados por la represión policial que terminó con la vida de los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti, así como con la controvertida detención de Liam Ramos, un niño de cinco años que recién salía del colegio.

No obstante, Homan señaló que permanecerá en Minnesota para supervisar la reducción del número de agentes del ICE presentes en el estado. El alto funcionario no facilitó un cronograma específico para la retirada.

“Estamos priorizando a aquellos que son un peligro para la sociedad: los asesinos y los violadores. Los estadounidenses votaron por Trump para que llevara a cabo las deportaciones masivas y eso es lo que vamos a hacer”, añadió durante su anuncio, al atribuir el cese de las operaciones en Minnesota a la colaboración activa con las autoridades locales en los operativos contra la inmigración ilegal.

El anuncio de Tom Homan se produce en un contexto en el que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) —del que dependen tanto el ICE como la Patrulla Fronteriza— afronta una congelación parcial de fondos por parte del Congreso estadounidense, debido a la negativa de legisladores demócratas a facilitar la renovación de la financiación del Departamento, a menos que el ministerio dirigido por Kristi Noem acceda a ciertas exigencias, como que los agentes actúen a cara descubierta o que necesiten una orden judicial para allanar una vivienda. Sin embargo, Noem aceptó que los agentes porten cámaras corporales en sus uniformes, a raíz del asesinato de Alex Pretti, que fue captado en video.

Tras el anuncio de Homan, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, celebró lo que calificó como el fin de una operación que generó una sensación de inseguridad entre los residentes. “El largo camino hacia la recuperación comienza ahora”, expresó. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también acogió con júbilo el cese de operaciones del ICE y calificó los operativos como “catastróficos” para las familias y empresas de la capital del estado de Minnesota.