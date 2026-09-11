La agropecuaria brasileña aún enfrenta desafíos de sostenibilidad, según expertos

La agropecuaria brasileña, el sector económico más pujante del gigante suramericano, aún tiene mucho camino por delante para ser más sostenible y poder lidiar mejor con desafíos climáticos como El Niño, afirmaron este jueves varios expertos.

Especialistas gubernamentales y de ONG destacaron un escenario con claroscuros para el sector primario brasileño durante el IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que la Agencia EFE organiza en la ciudad de São Paulo.

“El modelo de monocultivos y agroexportador muestra cada vez más sus límites”, afirmó Thiago Reis, líder de la estrategia de mercados libres de deforestación y conversión de WWF-Brasil.

Por un lado, el país ha avanzado con proyectos que buscan rastrear los orígenes del ganado bovino y de una variedad de cultivos para prevenir la deforestación y garantizar la seguridad sanitaria.

Acuerdos como la moratoria de la soja, firmada entre grandes comercializadoras de grano en 2006 para frenar las compras de producto cultivado en áreas deforestadas, ayudaron a reducir drásticamente la tala en la Amazonía.

“El sector ha hecho un esfuerzo para la trazabilidad, para un uso ambientalmente correcto y atender las exigencias del mercado internacional”, dijo Gabriel Chelis, especialista de la APEX, la agencia brasileña de promoción de las exportaciones.

Pese a estos esfuerzos, la Unión Europea suspendió a partir de este jueves la importación de carne brasileña por el uso de antibióticos en su producción.

Además, las empresas comercializadoras de soja se retiraron de la moratoria este año y hay señales de que los esfuerzos de trazabilidad son insuficientes.