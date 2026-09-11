SBP oficializa acuerdo que prohíbe el cobro de comisiones y recargos bancarios

El acuerdo introduce restricciones claras sobre transacciones cotidianas de depósito y retiro
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) hizo oficial la aprobación y promulgación del Acuerdo No. 7-2026 (del 25 de agosto de 2026), un marco regulatorio que modifica y adiciona artículos clave al Acuerdo No. 4-2011 sobre las reglas para el cobro de comisiones y recargos en la banca nacional.
Esta nueva normativa representa un avance significativo en la protección de los derechos de los consumidores bancarios y busca restablecer el equilibrio contractual y la transparencia entre los clientes y las entidades bancarias supervisadas.
El acuerdo introduce restricciones claras sobre transacciones cotidianas de depósito y retiro:
En la cartera de crédito, las modificaciones buscan aliviar la carga económica del deudor y facilitar el refinanciamiento:
El marco legal protege al deudor al exigir que, si el cliente se encuentra al día y paga un monto mayor a la cuota mensual pactada, el remanente deba aplicarse de manera directa al capital insoluto, prohibiendo que dicho dinero se use para cancelar intereses o cuotas futuras aún no vencidas.
Asimismo, se prohíbe bloquear o restringir el acceso a la banca en línea a aquellos usuarios que presenten atrasos o morosidad en sus créditos.
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