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Béisbol

Los Santos y Panamá Oeste jugarán la final del béisbol sub-10

Parte del equipo de Panamá Oeste.
Parte del equipo de Panamá Oeste. Redes sociales
Por
Flor Isaela Navarro
  • 11/09/2026 18:02
Tras dejar en el camino a sus rivales de semifinales, las novenas clasificadas definirán el campeonato en una doble jornada en la Academia Mariano Rivera.

Las novenas de Los Santos y Panamá Oeste avanzaron a la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-10 tras superar sus compromisos de la serie semifinal disputados este viernes 11 de septiembre en los estadios Academia Mariano Rivera y Felipe Motta.

En el primer encuentro de la jornada, la representación de Los Santos se impuso con un marcador de 16-2 ante la escuadra de Panamá Este en la Academia Mariano Rivera para asegurar su presencia en la disputa por el título.

Por su parte, la novena de Panamá Oeste selló el segundo boleto a la serie decisiva luego de vencer 4-2 al conjunto de Panamá Metro en el estadio Felipe Motta.

Tras definir a los finalistas, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó ajustes en la programación del sábado 12 de septiembre en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, fijando el partido por el tercer lugar entre Panamá Metro y Panamá Este para las 8:00 a.m. y el choque por el campeonato 15 minutos después de culminado el primer compromiso.

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El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

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