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Reportan ataque de cocodrilo contra un hombre en Puerto de Coquira

Cocodrilo ataca a un hombre en el Puerto de Coquira, en Chepo
Cocodrilo ataca a un hombre en el Puerto de Coquira, en Chepo Román Dibulet | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/09/2026 17:32
Trabajadores del Puerto de Coquira auxiliaron a un hombre atacado por un cocodrilo en el río Bayano.

Un hombre fue víctima del ataque de un cocodrilo mientras realizaba trabajos en una embarcación en el Puerto de Coquira, distrito de Chepo.

Según los primeros reportes, el trabajador se encontraba a bordo de uno de los botes cuando el reptil lo sorprendió y lo atrapó por una de sus piernas.

Ante la emergencia, otros trabajadores que se encontraban en el puerto intervinieron para auxiliarlo. El hombre fue llevado hasta la orilla del río Bayano y posteriormente trasladado a un centro médico cercano para recibir atención.

El incidente se registró en un área donde hay advertencias sobre la presencia de estos animales.

Las autoridades han reiterado que el río Bayano cuenta con una considerable población de cocodrilos y han pedido a la población evitar alimentarlos en las orillas.

El llamado busca reducir el riesgo de acercamientos entre estos reptiles y las personas que realizan actividades en las zonas próximas al río.

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