La princesa Catalina de Gales se abre en canal como nunca antes sobre el proceso que atravesó por recuperarse del cáncer, el cual anunció públicamente por primera vez en el año 2024. Lo hará a través del documental ‘Heal’, que explora cómo ese diagnóstico de cáncer cambió su vida y cómo fue el recorrido emocional de su recuperación. La película se estrenará la próxima semana en las cadenas NBC (Estados Unidos) y BBC (Reino Unido).
De acuerdo a la revista People, el documental sigue a Kate Middleton durante el desafío National Three Peaks Challenge, que completó en secreto a finales de junio. La prueba consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un plazo de 24 horas.
La princesa participó en apoyo a The Royal Marsden Cancer Charity, una oenegé británica destinada a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer y asiste tanto a quienes están luchando contra la enfermedad y aquellos que ya la han superado. La princesa de Cambridge se convirtió en patrona de la oenegé junto a su esposo, el príncipe Guillermo, en el año 2025. Durante el recorrido, reflexiona sobre su propia experiencia con el cáncer y conecta con otras personas que atraviesan enfermedades graves.
“El cáncer te cambia. (...) Cambia tu cuerpo, te transforma físicamente. Pero hay una parte mucho, mucho más profunda de lo que un diagnóstico de cáncer modifica en ti”, se le escucha decir en el tráiler de la película.
El documental además ofrece una mirada inédita al esperado reencuentro con su familia después del desafío inesperado a su salud: el momento en el que la princesa abraza a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte, de 11 años, y el príncipe Louis, de 8, antes de compartir un largo abrazo con el príncipe Guillermo.
En ‘Heal,’ Catalina buscó centrar su mensaje más allá de su propia recuperación médica y puso de manifiesto el profundo impacto que una enfermedad grave puede tener en el bienestar físico y emocional de una persona, así como la importancia de los vínculos personales y el apoyo de los demás.
“Está claro que no estamos hechos para afrontar solos los desafíos de la vida. (...) Las cosas pueden renovarse y volver a crecer. A menudo, es a través del dolor como nos damos cuenta de que existe una belleza mucho mayor más allá de él”, aseguró en el avance del filme.
En el filme, Catalina pone de manifiesto lo beneficioso que fue para ella recorrer la naturaleza, que para ella ha sido una fuente de consuelo durante su recuperación.
Durante su visita a la India junto a Guillermo para asistir a la ceremonia de entrega de los premios Earthshot Prize de los duques de Cambridge, el pasado 17 de noviembre, Kate pronunció un discurso en el que hizo alusión a esta idea. “He visto de primera mano cómo la naturaleza tiene el poder de sanar y enriquecer nuestra vida cotidiana”, afirmó.
Con ‘Heal’, Catalina espera ayudar a otras personas a afrontar el diagnóstico, la recuperación y la vida después del cáncer. También pretende concienciar sobre la importancia de una atención integral que favorezca el bienestar, la resiliencia y la calidad de vida. El documental ha sido producido por Detail Films y dirigido por Benji Jackson, con una banda sonora compuesta por Erland Cooper.