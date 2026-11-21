La princesa Catalina de Gales se abre en canal como nunca antes sobre el proceso que atravesó por recuperarse del cáncer, el cual anunció públicamente por primera vez en el año 2024. Lo hará a través del documental ‘Heal’, que explora cómo ese diagnóstico de cáncer cambió su vida y cómo fue el recorrido emocional de su recuperación. La película se estrenará la próxima semana en las cadenas NBC (Estados Unidos) y BBC (Reino Unido).

De acuerdo a la revista People, el documental sigue a Kate Middleton durante el desafío National Three Peaks Challenge, que completó en secreto a finales de junio. La prueba consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un plazo de 24 horas.

La princesa participó en apoyo a The Royal Marsden Cancer Charity, una oenegé británica destinada a recaudar fondos en la lucha contra el cáncer y asiste tanto a quienes están luchando contra la enfermedad y aquellos que ya la han superado. La princesa de Cambridge se convirtió en patrona de la oenegé junto a su esposo, el príncipe Guillermo, en el año 2025. Durante el recorrido, reflexiona sobre su propia experiencia con el cáncer y conecta con otras personas que atraviesan enfermedades graves.

“El cáncer te cambia. (...) Cambia tu cuerpo, te transforma físicamente. Pero hay una parte mucho, mucho más profunda de lo que un diagnóstico de cáncer modifica en ti”, se le escucha decir en el tráiler de la película.