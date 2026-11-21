La costarricense Rebeca Grynspan encabeza la contienda para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de obtener el mayor respaldo en la novena votación informal del Consejo de Seguridad, aunque mantiene un empate con la candidata de Guyana entre los cinco miembros permanentes de ese organismo.

De acuerdo con reportes publicados por Al Jazeera el 20 y 21 de noviembre de 2026, Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), se mantiene como una de las principales aspirantes a suceder a António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el próximo 31 de diciembre.

La diplomática guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, embajadora de Guyana ante la ONU y exministra de Relaciones Exteriores, también figura entre las candidatas con posibilidades de avanzar en el proceso en el organismo internacional, planteó Al Jazeera.

De acuerdo con los resultados del noveno sondeo informal, ambas obtuvieron tres votos entre los cinco integrantes permanentes del Consejo de Seguridad.

El resultado coloca a las dos representantes latinoamericanas y caribeñas en el centro de una competencia en la que las posiciones de Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido serán determinantes para definir quién llegará a la máxima responsabilidad diplomática de Naciones Unidas.

Los resultados de la votación reflejan, sin embargo, un obstáculo para la candidatura de Grynspan: aunque superó el mínimo de nueve votos favorables, recibió cuatro votos en contra, dos de ellos procedentes de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Si alguno de esos países, explicó Al Jazeera, mantiene su oposición en una votación formal, puede bloquear su designación mediante el derecho de veto.