Los ciudadanos españoles residentes en Panamá comenzaron este sábado 21 de noviembre a ejercer su derecho al voto en la Embajada de España, como parte del proceso electoral previo a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre en ese país europeo.

La representación diplomática informó sobre el inicio de la jornada a través de su cuenta oficial en X, donde destacó la asistencia de ciudadanos desde las primeras horas de apertura de las instalaciones.

“Hemos comenzado la jornada de votación en la Embajada de España en Panamá. Desde primera hora, numerosos ciudadanos españoles se acercan a nuestra Embajada para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales”, publicó la sede diplomática.

La votación presencial en Panamá se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades españolas para facilitar la participación de sus ciudadanos residentes en el extranjero.