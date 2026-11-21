Los ciudadanos españoles residentes en Panamá comenzaron este sábado 21 de noviembre a ejercer su derecho al voto en la Embajada de España, como parte del proceso electoral previo a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre en ese país europeo.
La representación diplomática informó sobre el inicio de la jornada a través de su cuenta oficial en X, donde destacó la asistencia de ciudadanos desde las primeras horas de apertura de las instalaciones.
“Hemos comenzado la jornada de votación en la Embajada de España en Panamá. Desde primera hora, numerosos ciudadanos españoles se acercan a nuestra Embajada para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales”, publicó la sede diplomática.
La votación presencial en Panamá se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades españolas para facilitar la participación de sus ciudadanos residentes en el extranjero.
La Embajada habilitó sus instalaciones para recibir a los electores durante seis días, en una jornada que forma parte del proceso de votación exterior organizado por las representaciones diplomáticas españolas en diferentes países, según la Cancillería de España.
Más de 2.7 millones de españoles pueden votar desde el extranjero
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, un total de 38,728,356 ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
De esa cifra, 35,958,711 electores residen en España y 2,769,645 viven en el extranjero, quienes también podrán participar en la elección del Congreso de los Diputados y el Senado, detalló el INE.
El voto exterior comenzó este sábado en embajadas, consulados y otros centros habilitados por España en distintos países. El período para depositar el sufragio presencialmente en el extranjero se extenderá del 21 al 26 de noviembre, dijo el Boletin Oficial del Estado de España.
¿Hasta cuándo se puede votar en Panamá?
La Embajada de España en Panamá estableció el siguiente calendario para el voto presencial:
Sábado 21 y domingo 22 de noviembre: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Lunes 23 al jueves 26 de noviembre: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Los electores deben presentar un documento español vigente, ya sea pasaporte o DNI. La cédula panameña no es válida para identificarse en este proceso.