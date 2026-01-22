Dirección de Responsabilidad Profesional investiga denuncia contra agentes tras operativo en Juan Díaz

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, confirmó la tarde de este jueves 22 de enero que se ordenó a la Policía Nacional, a través de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP), iniciar una investigación interna luego de una denuncia ciudadana que involucra a agentes policiales.

Ábrego explicó que la instrucción se dio “hace unos días”, una vez se tuvo conocimiento formal del caso, y que actualmente la DRP se encuentra adelantando los trámites correspondientes, que incluyen la realización de entrevistas tanto a los policías señalados como a los ciudadanos que interpusieron la denuncia.

“En estos momentos la Dirección de Responsabilidad Profesional está en los trámites respectivos de las entrevistas”, precisó el titular de Seguridad Pública.

Consultado sobre los detalles de lo ocurrido, el ministro fue enfático en que no adelantará criterios ni versiones mientras el proceso esté en curso, con el fin de no influir en los resultados de la investigación.

“Preferiría que terminemos la investigación para no parcializar”, sostuvo Ábrego, al reiterar que se respetarán los procedimientos internos y el debido proceso.

Más temprano la Policía Nacional informó que empezó una investigación interna tras un incidente ocurrido este domingo 18 de enero en el sector de Concepción, corregimiento de Juan Díaz, durante un procedimiento policial que derivó en la aprehensión de dos adultos y un menor.

De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron alrededor de las 10:00 p. m., cuando agentes policiales fueron atacadas con botellas y otros objetos contundentes por residentes del área, mientras realizaban labores operativas en el lugar.

La institución señaló que, ante la situación, los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos y al marco legal vigente, con el objetivo de salvaguardar su integridad y restablecer el orden.

No obstante, la Policía Nacional indicó que se ha abierto una investigación interna que se desarrollará de manera transparente, con el fin de esclarecer las denuncias de presuntos abusos.