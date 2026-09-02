Irán acusa a Estados Unidos de cometer un ‘crimen de guerra’ tras ataque que dejó cinco muertos en una boda

Irán acusó a Estados Unidos de cometer un “crimen de guerra” luego de que un ataque con misiles en la ciudad costera de Kuhestak, en la provincia de Hormozgan, dejara al menos cinco personas muertas y otras 68 heridas durante una celebración de boda. La ceremonia se desarrollaba la noche del martes en una vivienda particular cuando se produjeron varias explosiones en la zona.

Entre las víctimas mortales se encuentran Amir-Ali Karimi, de cuatro años, y Mohammad Mollahi, de 16. Las autoridades locales informaron que los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a los heridos a hospitales cercanos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní calificó el ataque como un “crimen de guerra” y aseguró que Teherán responderá con firmeza. El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Ghalibaf, también condenó el ataque y afirmó que entre las víctimas había familias y niños.

Imágenes difundidas tras la explosión muestran el techo de la vivienda parcialmente derrumbado, ventanas destrozadas y escombros esparcidos por el suelo. En un hospital cercano, videos mostraron a mujeres con vestimenta de boda mientras niños heridos recibían atención médica.

Estados Unidos, por su parte, afirmó estar al tanto de los reportes sobre víctimas civiles. Tim Hawkins, portavoz del Comando Central estadounidense (Centcom), sostuvo que las fuerzas estadounidenses no atacan deliberadamente a civiles y acusó a la Guardia Revolucionaria iraní de hacerlo.

El ataque se produjo después de que Estados Unidos reanudara sus operaciones militares contra Irán tras un mes de frágil tregua.

Centcom informó que los bombardeos estadounidenses estuvieron dirigidos contra objetivos militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, radares e infraestructura marítima.

Según The Guardian, Irán respondió con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en distintos puntos de Medio Oriente, incluidos Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Un portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió que la respuesta será “más intensa, amplia y devastadora”.

La naturaleza exacta del ataque en Kuhestak aún no está completamente esclarecida.

No se ha determinado si la vivienda fue alcanzada directamente por un misil o si una explosión cercana provocó que fragmentos y escombros impactaran contra el inmueble. Imágenes de cámaras de seguridad registraron al menos seis ataques en la zona en aproximadamente un minuto.

Analistas de armamento identificaron algunos restos encontrados en el lugar como posibles componentes de un Standoff Land Attack Missile-Expanded Response, un misil estadounidense guiado por GPS fabricado por Boeing. Sin embargo, la identificación de los restos no establece por sí sola qué arma causó las víctimas.