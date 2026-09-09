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Muere María de la Cruz ‘Toto’ Murillo, figura histórica del boxeo panameño

Muere María “Toto” Murillo, histórica entrenadora del boxeo panameño
Muere María “Toto” Murillo, histórica entrenadora del boxeo panameño Pandeportes
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/09/2026 12:07
María “Toto” Murillo, reconocida entrenadora y formadora de boxeadores, falleció este miércoles.

El boxeo panameño sumó este miércoles 9 de septiembre otra pérdida con el fallecimiento de María de la Cruz “Toto” Murillo, reconocida por su trabajo como entrenadora y formadora de pugilistas durante varias décadas.

Pandeportes confirmó la noticia y lamentó la muerte de Murillo, destacando la huella que dejó en varias generaciones de boxeadores panameños. Su partida generó mensajes de pesar entre personas vinculadas al deporte.

Las causas de su fallecimiento no han sido informadas oficialmente. Murillo había enfrentado quebrantos de salud en los últimos meses.

La muerte de la entrenadora ocurre un día después del fallecimiento del excampeón mundial Ismael Laguna, por lo que el boxeo nacional atraviesa una jornada de especial duelo.

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