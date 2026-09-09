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Médicos extranjeros llegarían a Panamá solo para cubrir vacantes sin personal nacional, detalla el Minsa

Uno de los puntos contemplados se encuentra en Bugaba, Chiriquí, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura de los servicios especializados.
Uno de los puntos contemplados se encuentra en Bugaba, Chiriquí, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura de los servicios especializados. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 09/09/2026 11:54
El Minsa aclaró que una eventual contratación de profesionales extranjeros tendría como prioridad cubrir vacantes críticas para las cuales no exista disponibilidad de médicos panameños.

El Ministerio de Salud (Minsa) evalúa la posibilidad de contratar médicos especialistas extranjeros para cubrir el déficit de profesionales que enfrenta el sistema público de salud, principalmente en áreas de alta complejidad asistencial.

La información fue confirmada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien explicó que esta alternativa forma parte de las evaluaciones que realiza el Ejecutivo ante la creciente necesidad de especialistas.

El planteamiento surgió en el marco de reuniones de inspección técnica con representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quienes evaluaron los avances de Panamá en materia de infraestructura y equipos de tecnología nuclear destinados al tratamiento del cáncer, entre ellos los aceleradores lineales.

El Minsa aclaró que una eventual contratación de profesionales extranjeros tendría como prioridad cubrir vacantes críticas para las cuales no exista disponibilidad de médicos panameños calificados.

De esta manera, la medida no desplazaría al recurso humano nacional, sino que buscaría atender las áreas donde actualmente existe una mayor brecha de especialistas.

Entre las especialidades que presentan mayores niveles de escasez se encuentran Cardiología, Anestesiología y Oncología, tanto en Panamá como en otros mercados internacionales.

En materia de atención contra el cáncer, el Ministerio de Salud indicó que mantiene el proceso de regionalización de los servicios de oncología, con la apertura de nuevos puntos de atención en las provincias centrales y en la región occidental.

Uno de los puntos contemplados se encuentra en Bugaba, Chiriquí, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura de los servicios especializados y acercarlos a pacientes fuera de la ciudad capital.

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