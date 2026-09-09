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Operación Carder: dos aprehendidos por usar tarjetas hurtadas en transacciones

La diligencia se desarrolló en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial
La diligencia se desarrolló en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 09/09/2026 12:22
De acuerdo con las investigaciones, los implicados presuntamente sustraían artículos de valor y tarjetas de crédito de automóviles para luego utilizarlas de manera inmediata.

Funcionarios de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana realizó la operación Carder, que permitió la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas a delitos financieros y blanqueo de capitales.

La diligencia se desarrolló en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial, como parte de una investigación relacionada con múltiples hurtos a vehículos y el posterior uso de tarjetas de crédito sustraídas.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados presuntamente sustraían artículos de valor y tarjetas de crédito de automóviles para luego utilizarlas de manera inmediata en transacciones realizadas mediante un punto de venta o MPOS.

Según la Fiscalía, el dispositivo estaba vinculado a la cuenta bancaria de un comercio dedicado a la venta de comida.

Una vez que el dinero ingresaba a la cuenta bancaria del establecimiento, la propietaria del restaurante presuntamente realizaba retiros de efectivo mediante cajeros automáticos (ATM), además de transferencias hacia una cuenta bancaria personal y otras dos cuentas pertenecientes a su socio, un chef.

La investigación señala que posteriormente el socio le habría devuelto parte del dinero recibido.

Además, las autoridades estiman que la afectación económica derivada de estas operaciones supera los $51 mil.

Carder forma parte de las acciones de la Fiscalía Metropolitana contra estructuras y personas presuntamente vinculadas con delitos financieros y operaciones destinadas a movilizar o retirar fondos obtenidos de actividades ilícitas.

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