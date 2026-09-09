Defunciones fetales en Panamá: 2,565 casos registrados entre enero y junio de 2026

Panamá registró preliminarmente 2,565 defunciones fetales durante el primer semestre de 2026, mientras que en el mismo período se contabilizaron 22,359 nacimientos vivos, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La provincia de Panamá concentró la mayor proporción de ambos registros. Entre enero y junio se contabilizaron 843 defunciones fetales en esta provincia, equivalentes al 32.9% del total nacional. En cuanto a los nacimientos vivos, registró 7,188, que representan el 32.1%. Panamá Oeste ocupó el segundo lugar en defunciones fetales, con 499 casos (19.5%), seguida de Chiriquí, con 364 (14.2%). En los nacimientos vivos, Panamá Oeste registró 3,072 (13.7%), mientras que Chiriquí contabilizó 2,739 (12.3%).

Las cifras por región

Después de las tres provincias con mayor proporción de defunciones fetales, Colón concentró el 9.1%, con 233 casos; Veraguas, el 6.5%, con 167; y la comarca Ngäbe Buglé, el 5.7%, con 146. En el caso de los nacimientos vivos, la comarca Ngäbe Buglé registró 2,157 nacimientos, equivalentes al 9.6% del total. Colón representó el 8.0%, con 1,783 nacimientos, y Bocas del Toro, el 7.8%, con 1,736. Coclé contabilizó 1,311 nacimientos vivos y 140 defunciones fetales, mientras que Darién registró 275 nacimientos y 15 defunciones. Herrera tuvo 465 nacimientos y 92 defunciones fetales, y Los Santos, 342 nacimientos y 39 defunciones.

Menores registros en las comarcas Emberá y Kuna Yala

Las cifras más bajas del informe corresponden a las comarcas Emberá y Kuna Yala, tanto en nacimientos vivos como en defunciones fetales. La comarca Emberá registró 46 nacimientos vivos y dos defunciones fetales, mientras que Kuna Yala contabilizó 104 nacimientos y cinco defunciones fetales. En términos porcentuales, Emberá representó el 0.2% de los nacimientos y el 0.1% de las defunciones fetales. Kuna Yala concentró el 0.5% y 0.2%, respectivamente.

Datos preliminares