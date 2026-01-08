Más bodas, menos bebés: así cambió la demografía panameña en 2025

Panamá cerró el año 2025 con menos nacimientos y más matrimonios, un comportamiento que refleja cambios en la dinámica socio-demográfica del país, de acuerdo con datos oficiales de la Tribunal Electoral de Panamá, a través de su Dirección del Registro Civil.

Durante el año pasado se inscribieron 64,252 nacimientos, de los cuales 32,877 correspondieron a niños y 31,375 a niñas. Las provincias con mayor número de registros fueron Panamá, con 23,835 nacimientos; Chiriquí, con 10,663; y la comarca Ngäbe-Buglé, con 5,831. En contraste, la comarca Emberá Wounaan reportó la cifra más baja, con apenas 85 nacimientos.

En cuanto a las defunciones, el Registro Civil contabilizó 23,946 fallecimientos en 2025, de los cuales 13,536 fueron hombres y 10,410 mujeres. Las provincias con mayores niveles de mortalidad fueron Panamá (11,186), Chiriquí (3,286) y Panamá Oeste (1,794). Al comparar nacimientos y defunciones, las cifras muestran que los nacimientos representaron el 62.74 %, frente a un 37.26 % de defunciones.

En el ámbito de las uniones legales, el país registró un aumento significativo en los matrimonios. Durante 2025 se inscribieron 11,595 matrimonios, siendo la provincia de Panamá la que concentró la mayor cantidad, con 5,656 casamientos, equivalente al 48.78 % del total nacional.

Por su parte, los divorcios sumaron 4,370 a nivel nacional, con mayor incidencia en las provincias de Panamá (2,236), Panamá Oeste (559) y Chiriquí (552). Las estadísticas reflejan que los matrimonios representaron el 62.31 %, frente a un 37.69 % de divorcios durante el año.

Al comparar los datos con el año 2024, el informe del Tribunal Electoral destaca que en 2025 los nacimientos disminuyeron un 2 %, los matrimonios aumentaron un 13 %, las defunciones se incrementaron un 2 % y los divorcios bajaron un 2 %.

Estas cifras evidencian una transformación en los patrones familiares y demográficos del país, marcada por una menor natalidad y una mayor formalización de las uniones, tendencias que continúan siendo objeto de análisis por parte de las autoridades y especialistas en población.