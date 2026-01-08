Más bodas, menos bebés: así cambió la demografía panameña en 2025

Panamá cerró el año 2025 con <b>menos nacimientos y más matrimonios</b>, un comportamiento que refleja cambios en la dinámica socio-demográfica del país, de acuerdo con datos oficiales de la <b>Tribunal Electoral de Panamá</b>, a través de su <b>Dirección del Registro Civil</b>.Durante el año pasado se <b>inscribieron 64,252 nacimientos</b>, de los cuales <b>32,877 correspondieron a niños y 31,375 a niñas</b>. Las provincias con mayor número de registros fueron <b>Panamá</b>, con 23,835 nacimientos; <b>Chiriquí</b>, con 10,663; y la <b>comarca Ngäbe-Buglé</b>, con 5,831. En contraste, la <b>comarca Emberá Wounaan</b> reportó la cifra más baja, con apenas <b>85 nacimientos</b>.En cuanto a las <b>defunciones</b>, el Registro Civil contabilizó <b>23,946 fallecimientos</b> en 2025, de los cuales <b>13,536 fueron hombres y 10,410 mujeres</b>. Las provincias con mayores niveles de mortalidad fueron <b>Panamá</b> (11,186), <b>Chiriquí</b> (3,286) y <b>Panamá Oeste</b> (1,794). Al comparar nacimientos y defunciones, las cifras muestran que los nacimientos representaron el <b>62.74 %</b>, frente a un <b>37.26 %</b> de defunciones.En el ámbito de las <b>uniones legales</b>, el país registró un <b>aumento significativo en los matrimonios</b>. Durante 2025 se inscribieron <b>11,595 matrimonios</b>, siendo la provincia de <b>Panamá</b> la que concentró la mayor cantidad, con <b>5,656 casamientos</b>, equivalente al <b>48.78 %</b> del total nacional.Por su parte, los <b>divorcios</b> sumaron <b>4,370 a nivel nacional</b>, con mayor incidencia en las provincias de <b>Panamá</b> (2,236), <b>Panamá Oeste</b> (559) y <b>Chiriquí</b> (552). Las estadísticas reflejan que los matrimonios representaron el <b>62.31 %</b>, frente a un <b>37.69 %</b> de divorcios durante el año.Al comparar los datos con el año 2024, el informe del Tribunal Electoral destaca que en 2025 los <b>nacimientos disminuyeron un 2 %</b>, los <b>matrimonios aumentaron un 13 %</b>, las <b>defunciones se incrementaron un 2 %</b> y los <b>divorcios bajaron un 2 %</b>.Estas cifras evidencian una transformación en los patrones familiares y demográficos del país, marcada por una menor natalidad y una mayor formalización de las uniones, tendencias que continúan siendo objeto de análisis por parte de las autoridades y especialistas en población.