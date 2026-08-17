Operación Cenit desmantela red de blanqueo de capitales en Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de 11 personas presuntamente vinculadas con delitos financieros y blanqueo de capitales, en una investigación que habría generado un perjuicio económico de $276,000.00

Las diligencias fueron desarrolladas por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, como parte de la Operación Cenit.

Durante el operativo se realizaron allanamientos y registros simultáneos en distintos puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. De acuerdo con la PGN, en estas acciones fueron ubicados indicios relacionados con la investigación.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público, la investigación comenzó luego de que una persona denunciara el hurto de su teléfono celular el 14 de febrero de 2026, mientras se encontraba en el Parque Porras de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Posteriormente, la víctima reportó que desde su cuenta bancaria se realizaron una serie de transacciones mediante la banca en línea, por el monto de $276,000.00.

Las autoridades investigan la presunta participación de las personas aprehendidas en estas operaciones financieras.

La PGN reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, bajo el respeto de los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y las leyes de la República.