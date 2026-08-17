Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 17 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este lunes 17 de agosto aguaceros dispersos, algunos de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas en diferentes sectores del país, principalmente en el oriente, el sur de la península de Azuero y áreas marítimas del Pacífico.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en el oriente, mientras que en el resto de la vertiente se esperan lluvias aisladas y dispersas. Para la mañana persistirán las precipitaciones aisladas y dispersas.

Durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados, pero fuertes, con tormentas eléctricas en sectores montañosos. En horas de la noche se esperan lluvias aisladas.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se pronostican aguaceros dispersos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas en el oriente, el sur de Los Santos, el sur de Veraguas y el sector marítimo. También se esperan lluvias aisladas y dispersas en la Región Metropolitana y Panamá Oeste.

Para la mañana se mantendrán los aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el sector marítimo, además de lluvias de variada intensidad desde Darién hasta las provincias centrales.

En horas de la tarde se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en la Cordillera Central, mientras que en el resto de la vertiente se esperan lluvias de variada intensidad. Durante la noche podrían registrarse aguaceros dispersos, con intervalos moderados, en sectores de Darién, este de Panamá, sur de Veraguas y Chiriquí.

Las temperaturas mínimas estarán entre 12 °C y 17 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 21 °C y 25 °C. Las máximas alcanzarán entre 20 °C y 23 °C en la Cordillera Central y entre 26 °C y 30 °C en el resto del territorio nacional.

El IMHPA también prevé índices máximos de radiación UV-B entre 2 y 8, con niveles de riesgo que van de bajo a muy alto.

El IMHPA advierte que las tormentas eléctricas pueden generar actividad eléctrica y vientos locales fuertes en ráfagas. También recomienda mantener precaución cuando las tormentas se presenten en zonas marítimas.

Debido a los altos niveles de saturación de los suelos en sectores del oriente, centro y occidente del país, existe una mayor probabilidad de incremento en los niveles de ríos y quebradas, así como de deslizamientos de tierra.