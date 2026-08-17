Panamá muestra señales de recuperación laboral, aunque enfrenta informalidad y fragilidad

La economía panameña muestra signos de recuperación y generación de empleo, pero persisten desafíos como la informalidad y la fragilidad del poder adquisitivo. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante la sustentación del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, confesó que la economía panameña empieza a mostrar signos de recuperación en el mercado laboral. Aseguró que el país avanza en un proceso de crecimiento sostenido que ya se refleja en la generación de empleo. “Sin trauma alguno, la economía creciendo, empezando a recuperar empleo y saldrán prontamente las nuevas citas de desempleo. Lo que me dice mi conocimiento del tema es que muy probablemente ya empezaremos a ver las cifras disminuir”, afirmó el titular del MEF, al destacar que los próximos reportes oficiales podrían confirmar una tendencia a la baja en la tasa de desempleo.

Generación

Las palabras de Chapman fueron respaldadas por el consultor laboral René Quevedo, quien coincidió con la estimación del ministro y de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, sobre la reducción del desempleo, aunque recordó que la cifra oficial corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Quevedo explicó que, de acuerdo con el Informe Laboral del INEC (octubre 2024 vs septiembre 2025), se generaron 63,078 nuevos empleos formales privados, mientras que se perdieron 21,734 empleos agrícolas, principalmente en Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé. El resto de la economía aportó 84,812 empleos formales privados no agrícolas, lo que refleja un dinamismo creciente en sectores distintos al agro. La tendencia se acentuó en el primer semestre de 2026, cuando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) procesó 22% más contratos que en el mismo período del año anterior. Además, los ingresos por cuota obrero–patronal de la Caja de Seguro Social aumentaron 6.9%, las recaudaciones del Seguro Educativo crecieron 33%, y el año registra la venta de autos más alta de la década. El consumo interno también mostró un repunte del 14% frente al primer semestre de 2025, acompañado de una reducción en la morosidad bancaria: hipotecas de 4.9% a 4.1% y tarjetas de crédito de 9.4% a 8.5%. En este contexto, Quevedo subrayó que el consumo y la inversión privada están aumentando, lo que hace previsible una disminución de la tasa de desempleo, aunque insistió en que la cifra exacta será publicada por el INEC en sus próximos reportes.

Cautela

La economista Yariela Zeballos aportó un análisis más cauteloso. Recordó que Panamá cerró 2025 con una tasa de desempleo de 10.4%, según la Encuesta del INEC. Sin embargo, dijo, cifras preliminares del Gobierno muestran una leve recuperación en 2026, con tasas entre 9.1% y 9.4% durante el primer semestre, sustentadas en el incremento del 22% en contratos reportados por Mitradel frente a 2025. Zeballos advirtió que esta mejora está basada principalmente en empleos temporales, vinculados a la reactivación de sectores como construcción, comercio y logística. “Esta recuperación aún es frágil y no garantiza que las familias panameñas cuenten con el poder adquisitivo para sustentar sus necesidades básicas. Persiste además una informalidad cercana al 49% de la población ocupada”, señaló. La economista destacó que, aunque el mercado laboral muestra señales de reactivación, se requiere fortalecer la generación de empleo formal y sostenible. En ese sentido, mencionó que el Gobierno ha presentado un Anteproyecto de Presupuesto de Inversión con un incremento del 12% para 2027, destinado a dinamizar la economía mediante obras y proyectos. Mientras tanto, Zaballo comentó que será clave esperar los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del INEC prevista para agosto de 2026, que permitirá corroborar si la tendencia positiva se consolida.