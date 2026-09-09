Actividad de avituallamiento de buques mantiene crecimiento en Panamá

De acuerdo con el informe preliminar de la Oficina de Planificación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), julio se convirtió en el mes de mayor operatividad en lo que va de 2026. Con este resultado, el acumulado entre enero y julio alcanzó 9,367 buques abastecidos.

El avituallamiento marítimo incluye el suministro de alimentos, agua, equipos, provisiones y otros insumos necesarios para la operación de los buques y la atención de sus tripulaciones durante la navegación.

Los portacontenedores concentraron la mayor cantidad de servicios durante julio, con 485 atenciones, frente a las 395 registradas en julio de 2025. Le siguieron los petroleros y tanqueros, con 292 servicios, y los buques de carga a granel, con 276.

Además, la actividad también incluyó 118 buques quimiqueros, 72 gaseros y otras embarcaciones pesqueras y de carga variada.

El movimiento de avituallamiento se mantuvo distribuido entre los dos litorales del país.

El Atlántico concentró el 52.2 % de las atenciones, equivalente a 747 buques, mientras que el Pacífico registró 684 embarcaciones, que representan el 47.8 % del total.

El crecimiento de esta actividad también genera una importante demanda para las empresas proveedoras de servicios marítimos auxiliares.

Durante julio se suministraron:

234 mil kilogramos de alimentos.

149 mil litros de agua.

11 mil kilogramos de equipos auxiliares.

7 mil unidades de equipos de seguridad marítima.

367 mil unidades de otros insumos.

Actualmente, 128 empresas están habilitadas y autorizadas para prestar servicios de avituallamiento a buques en Panamá, reflejando el tamaño de esta actividad dentro de la cadena de servicios vinculada al transporte marítimo internacional.

El aumento registrado en julio refuerza la posición de Panamá no solo como una ruta estratégica para el tránsito marítimo interoceánico, sino también como un centro de servicios auxiliares y de valor agregado para la industria marítima mundial.

El desempeño del avituallamiento durante los primeros siete meses del año evidencia, además, el impacto que tiene el tránsito de embarcaciones sobre proveedores locales de alimentos, agua, equipos de seguridad y otros insumos necesarios para la operación de la flota internacional.