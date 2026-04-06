OMI confirma más de 20 mil marinos atrapados por la crisis en el Estrecho de Ormuz

La creciente inestabilidad en Oriente Medio está generando un escenario cada vez más complejo para el transporte marítimo mundial, con más de 20.000 marinos afectados por la imposibilidad de abandonar la región del Golfo debido al bloqueo y los riesgos de seguridad en el Estrecho de Ormuz.

Ante este panorama, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que sigue de cerca la evolución del conflicto y ha intensificado sus gestiones para proteger la seguridad y el bienestar de las tripulaciones.

El organismo marítimo de la ONU alertó de que numerosos buques permanecen varados sin poder salir de la zona, lo que ha encendido las alarmas sobre el suministro de recursos básicos y el riesgo humanitario para los trabajadores del mar.

En respuesta, el Consejo de la OMI hizo un llamamiento urgente para que cesen todos los ataques contra embarcaciones civiles y pidió a los Estados miembros garantizar el flujo continuo de agua, alimentos, combustible y otros suministros esenciales a los buques atrapados en la región.

La organización confirmó que mantiene contacto directo con los Estados costeros para coordinar el abastecimiento y asegurar que los marinos reciban apoyo mientras persista la crisis.

Paralelamente, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, trabaja con las partes implicadas para establecer un marco marítimo seguro que permita la evacuación de los buques mercantes confinados en el Golfo como medida provisional y urgente.

Como parte de estos esfuerzos, la OMI participa además en un grupo de tareas específico sobre el Estrecho de Ormuz liderado por la Organización de las Naciones Unidas, enfocado en coordinar acciones internacionales ante el riesgo creciente para el comercio marítimo y la seguridad de las tripulaciones.

El organismo también informó que está recopilando datos sobre incidentes que han involucrado a buques en la zona, una lista que se elabora con confirmación de los Estados correspondientes. La información servirá para dimensionar el impacto real del conflicto sobre el transporte marítimo global y reforzar las medidas de protección.

La situación refleja la magnitud del impacto del conflicto en las rutas energéticas y comerciales más estratégicas del mundo, mientras la comunidad internacional busca evitar que la crisis derive en una interrupción prolongada del tráfico marítimo y en un deterioro de la seguridad de miles de marinos.