Autoridad Marítima de Panamá libera el mercado de suministro de combustible marítimo

La <b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b> ha decidido <b>restablecer</b> la libre competencia en el mercado de <b>comercialización y suministro de combustibles</b> y lubricantes a embarcaciones.Esta acción se concretó con la firma de la <b>Resolución ADM No. 125-2025</b> el 7 de octubre, la cual <b>deroga</b> una resolución anterior (ADM NO. 224-2019) que mantenía la actividad de suministro por equipo flotante (<b>barcazas</b>) <b>restringida</b>.<b>¿Cuáles son las consecuencias de esta medida de la AMP?</b><i>'Con ello, la AMP busca hacer más transparente la adjudicación de licencias para esta actividad marítima; además de incentivar la competencia en este mercado que tiene como base la posición geográfica del país y la operación del Canal de Panamá, ruta que recorren cientos de barcos dedicados al comercio internacional generado una alta demanda por el servicio de suministro de combustibles en aguas panameñas',</i> según destaca el comunicado.<b>- Transparencia y Competencia: </b>La AMP busca hacer más transparente la adjudicación de licencias y fomentar la competencia en este mercado estratégico.<b>- Atracción de Inversión: </b>Se busca capitalizar la posición geográfica de Panamá y la alta demanda generada por el Canal de Panamá y el comercio internacional.<b>- Procedimiento de Licencias:</b> Las empresas interesadas ahora pueden presentar nuevamente sus solicitudes de licencia u inclusión de naves ante la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.En resumen, la AMP ratifica su compromiso de <b>fortalecer el sector marítimo nacional</b> y fomentar el desarrollo económico a través de un <b>mercado más abierto y eficiente</b> para los servicios marítimos auxiliares.