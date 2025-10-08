Autoridad Marítima de Panamá libera el mercado de suministro de combustible marítimo

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha decidido restablecer la libre competencia en el mercado de comercialización y suministro de combustibles y lubricantes a embarcaciones.

Esta acción se concretó con la firma de la Resolución ADM No. 125-2025 el 7 de octubre, la cual deroga una resolución anterior (ADM NO. 224-2019) que mantenía la actividad de suministro por equipo flotante (barcazas) restringida.

¿Cuáles son las consecuencias de esta medida de la AMP?

“Con ello, la AMP busca hacer más transparente la adjudicación de licencias para esta actividad marítima; además de incentivar la competencia en este mercado que tiene como base la posición geográfica del país y la operación del Canal de Panamá, ruta que recorren cientos de barcos dedicados al comercio internacional generado una alta demanda por el servicio de suministro de combustibles en aguas panameñas”, según destaca el comunicado.

- Transparencia y Competencia: La AMP busca hacer más transparente la adjudicación de licencias y fomentar la competencia en este mercado estratégico.

- Atracción de Inversión: Se busca capitalizar la posición geográfica de Panamá y la alta demanda generada por el Canal de Panamá y el comercio internacional.

- Procedimiento de Licencias: Las empresas interesadas ahora pueden presentar nuevamente sus solicitudes de licencia u inclusión de naves ante la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

En resumen, la AMP ratifica su compromiso de fortalecer el sector marítimo nacional y fomentar el desarrollo económico a través de un mercado más abierto y eficiente para los servicios marítimos auxiliares.