Ministerio Público enfrenta recorte de B/.37.18 millones pese a 10,565 causas activas en San Miguelito

El Ministerio Público recibió una recomendación presupuestaria para 2027 inferior en aproximadamente B/.37.18 millones al monto solicitado, pese al crecimiento de las investigaciones penales y las deficiencias de infraestructura en regiones como San Miguelito, donde permanecen 10,565 causas activas. La institución solicitó B/.242,061,329, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó B/.204,879,132, informó el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, durante la sustentación ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La diferencia presupuestaria se concentra en dos áreas: aproximadamente B/.28.1 millones en funcionamiento y cerca de B/.8.9 millones en inversión. A este escenario se suma el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), que pidió B/.3 millones para inversión, pero recibió una recomendación de apenas B/.849,080, equivalente a una reducción de B/.2,150,920 frente a sus necesidades proyectadas.

San Miguelito: 10,565 expedientes y solo B/.300 mil

Uno de los casos más críticos expuestos por el procurador fue el de la Fiscalía Regional de San Miguelito, cuya sede requiere una inversión estimada de B/.1.6 millones. El Ministerio Público solicitó B/.1.5 millones para 2027, pero el MEF recomendó solamente B/.300,000, dejando una brecha de B/.1.2 millones. La institución explicó que el inmueble fue diseñado para operar bajo el antiguo sistema penal mixto y no responde adecuadamente a las exigencias del Sistema Penal Acusatorio, vigente desde hace aproximadamente 10 años en San Miguelito. Las adecuaciones contemplan intervenciones en distintos niveles del edificio, estacionamientos, cubiertas, pintura y otros trabajos necesarios para brindar atención a funcionarios, víctimas y usuarios. La situación adquiere mayor peso debido a las 10,565 causas activas que se tramitan únicamente en ese sector. “El proyecto es sumamente importante”, manifestó Gómez Rudy, quien vinculó la necesidad de modernizar la sede con el aumento de la actividad delictiva y la carga de trabajo de fiscales y personal administrativo. Las dos convocatorias realizadas para avanzar con la modernización fueron declaradas desiertas, de acuerdo con la presentación institucional.

Arraiján también recibe menos recursos

El recorte también afecta la construcción de una sede subregional en Arraiján, cuyo costo total está estimado en B/.2.9 millones. Para la vigencia de 2027, la entidad solicitó B/.1.4 millones, pero recibió una recomendación de B/.500,000. El procurador explicó que las instalaciones en San Miguelito y Arraiján son prioritarias debido al crecimiento poblacional y al aumento de los delitos en ambos sectores. En términos generales, el Ministerio Público pidió B/.10.6 millones para inversión, mientras el MEF recomendó alrededor de B/.1.6 millones.

Equipamiento recibe apenas B/.400 mil

La mayor parte de la diferencia presupuestaria corresponde a infraestructura y equipamiento. Para dotar a la sede principal y a las unidades regionales, la institución solicitó B/.6.2 millones, pero obtuvo una recomendación de apenas B/.400,000. También pidió B/.1.5 millones para equipos informáticos, de los cuales fueron recomendados B/.500,000. Los recursos serían utilizados para modernizar servidores, ampliar la capacidad de almacenamiento de datos, evitar caídas de los sistemas y garantizar que la información esté disponible durante las investigaciones. El plan contempla, además:

Equipos de videovigilancia

Plantas eléctricas para Darién y Bocas del Toro

Sistemas de climatización

Computadoras y herramientas de investigación

Equipamiento para las sedes regionales

Medidas de protección para funcionarios y víctimas.

Gómez Rudy señaló que la tecnología representa una “columna vertebral” para las investigaciones penales y advirtió que la falta de recursos puede ocasionar demoras en la tramitación de los casos.

Aumentan investigaciones, audiencias y allanamientos

La institución sustentó su solicitud en el crecimiento de su carga operativa. Entre enero y agosto de 2026 ingresaron 91,535 causas nuevas, cifra que no incluye necesariamente todos los expedientes que permanecen activos. El procurador también reportó:

125,481 causas ingresadas durante 2025

145,719 audiencias atendidas en los primeros ocho meses de 2026.

20,042 allanamientos realizados en 2025, frente a 14,278 en 2023

6,029 funcionarios distribuidos en todo el país

395 oficinas, de las cuales 243 realizan labores de atención ciudadana y trabajo operativo

La entidad informó que durante 2026 alcanzó una ejecución presupuestaria de 88% en funcionamiento y 72% en inversión.

Medicina Legal: B/.3 millones solicitados y B/.849 mil recomendados

El director general del IMELCF, Abdiel Abel Rentería Ramos, calificó como insuficiente la asignación recomendada para las inversiones de 2027. El instituto solicitó B/.3 millones, pero recibió un límite de B/.849,080, menos de la tercera parte de lo requerido. “Es algo irrisorio para una institución de esta magnitud”, expresó Rentería Ramos, al destacar la importancia de los análisis periciales dentro de las investigaciones penales y los procesos civiles. El IMELCF cuenta actualmente con:

11 agencias

Tres subagencias

Siete morgues judiciales

Cinco laboratorios forenses

14 áreas de criminalística

Ocho áreas de medicina forense

Hasta el 31 de julio de 2026, había realizado alrededor de 94,479 servicios periciales, entre diligencias de criminalística y medicina forense.

Morgues, laboratorios y sistema balístico

Para infraestructura forense, el instituto solicitó B/.730,000, pero el MEF recomendó únicamente B/.117,082. Los proyectos contemplados son:

Ampliación de la Morgue Judicial de La Chorrera

Mejoramiento de morgues judiciales

Adecuación del archivo central

Construcción de una agencia del IMELCF en Panamá Oeste

En materia de equipamiento, la entidad pidió aproximadamente B/.2.27 millones, pero la recomendación fue de B/.731,998, con una diferencia superior a B/.1.53 millones. Los fondos permitirían adquirir equipos de laboratorio, herramientas informáticas y sistemas para la identificación de huellas y evidencias balísticas. El instituto advirtió que su sistema automatizado de identificación balística tiene aproximadamente 10 años de servicio, registra más de 5,200 coincidencias y requiere alrededor de B/.200,000 anuales en mantenimiento. Las propuestas recibidas para adquirir nuevos sistemas superaban los B/.3 millones, mientras que durante 2026 solamente se asignaron cerca de B/.12,000, una suma que impidió avanzar con la contratación. La reducción presupuestaria deja así bajo presión tres frentes fundamentales para la administración de justicia: la capacidad investigativa del Ministerio Público, la atención de miles de expedientes en San Miguelito y la modernización científica del IMELCF.

¿Cuánto recortó el MEF al Ministerio Público y Medicina Legal para el presupuesto de 2027?