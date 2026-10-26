El PSG repite como el mejor equipo del mundo

El Paris Saint Germain se proclamó este lunes el mejor equipo del mundo en la temporada 2025-2026 en la gala del Balón de Oro.

Los parisinos conquistaron la Ligue 1 y repitieron en la Champions League al vencer en la tanda de penaltis al Arsenal. Además, se llevaron la Supercopa Europea, la Supercopa francesa y la Copa Intercontinental

El premio fue recogido por Ousmane Dembélé, vencedor del Balón de Oro el año pasado, que no participó este lunes en la victoria de su equipo por 2-0 contra el Olympique de Lyon.

La victoria del PSG en este galardón fue sorprendente porque el Arsenal parecía el favorito y contaba con tres exjugadores sobre el escenario en el momento de la entrega del galardón. Sol Campbell y Patrick Vieira fueron los encargados de cantar el nombre del PSG, ante la mirada, además, de Thierry Henry, que ejerció de maestro de ceremonias de la gala.

Por otra parte, el Barcelona, que arrasó con todos los títulos en la temporada 2025-2026, fue coronado como el mejor equipo femenino del mundo en la gala del Balón de Oro.

Los azulgranas conquistaron su séptima Liga Española consecutiva, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y recuperaron la Champions League al arrollar al Olympique de Lyon en la final.

“Es un gran honor ser elegidos como el mejor club del mundo”, dijo Joan Laporta, presidente del club. “Me acuerdo mucho de nuestras jugadoras, que son fantásticas. Enhorabuena a todas las premiadas. Pero me acuerdo también de todos los directivos, entrenadores, que están al cargo del fútbol femenino. Gracias por vuestro espectacular trabajo. También me gustaría agradecer a las competiciones que organizan los torneos porque sin vosotros no podríamos mostrar nuestro fútbol”, añadió Laporta.

El premio a mejor equipo del mundo fue el cuarto para la delegación del Barcelona, que también se llevó el de mejor portera, con Cata Coll, el de mejor jugadora joven, con Vicky López, y Pere Romeu, como mejor entrenador de equipo femenino.