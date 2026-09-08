Dembélé, Mbappé y Rodri en la lista para el Balón de Oro

El argentino Lionel Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), el español Rodri (Manchester City/Barcelona) y el francés Ousmane Dembélé (PSG) figuran en la lista de 30 nominados al Balón de Oro de 2026, en la que no está, en la parte femenina, la española Aitana Bonmati, ganadora de las tres últimas ediciones.

En unas listas dominadas por las selecciones de España masculina y femenina (seis representantes cada una), también sobresalen las dobles nominaciones de los españoles Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos del Barcelona y candidatos a talento joven y mejor jugador del mundo.

En el ámbito de los clubes, el PSG fue mayoritario en la parte masculina (nueve nominados) y el Barcelona, en la femenina, con ocho.

Entre las novedades de este año, figuran el defensor ecuatoriano Willian Pacho, del PSG, y el delantero mexicano Julián Quiñones, del Al-Qadsiah saudí, nominados por primera vez para el Balón de Oro. Otro latino que figura entre los mejores es el colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, en la que fue su segunda nominación.

En la lista femenina, destaca también la presencia latinoamericana de la mexicana Scarlett Camberos (Club América) y de la brasileña Lorena Leite (Kansas City).

Los vencedores del Balón de Oro en todas las categorías se conocerán el próximo 26 de octubre en una gala en Londres. Lo que es seguro es que no habrá un portero en la edición de 2026, un hito en la historia del premio. Antes solo en los años 1967 y 1968 no hubo un guardameta finalista.

En los hombres, España, campeona del mundo, aportó también a Fabián Ruiz (campeón del mundo con su selección y de Europa con el PSG), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid) y Ferrán Torres (Barcelona/PSG), autor del tanto de la victoria ante Argentina. Un total de seis jugadores a la nómina final.

Además de Mbappé y Dembélé, Francia contribuyó con Dayot Upamecano (Bayern de Múnich), William Saliba (Arsenal) y Michael Olise (Bayern de Múnich), cinco en total; Portugal con su trío del PSG (Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes) más Bruno Fernandes (Manchester United).

Brasil está representado por Vinícius Jr. (Real Madrid), el defensor Gabriel (Arsenal) y Marquinhos (PSG), mientras que Inglaterra cuenta con Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich) y Declan Rice (Arsenal). Por Argentina, además de Messi, figura Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán.

Otros de los nombres con posibilidades son el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (campeón europeo con el PSG) y el noruego Erling Haaland (Manchester City).

De África, son candidatos el senegalés Sadio Mané, del Al-Nassr saudí, y el internacional marroquí Achraf Hakimi (PSG).

Sin Cristiano y con Messi, de 39 años, a por el noveno

Messi, de 39 años, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo, que no entró en la lista de nominados.

El argentino lideró a su selección ante la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con 8 anotaciones y cuatro asistencias.

Mbappé, de 27 años, se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026, con 10 dianas en 8 encuentros, lo que le convierte en el mejor anotador de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles). En la temporada 2025-2026, el de Bondy sumó 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.

El otro gran aspirante es el símbolo del fútbol coral de España: Rodri, de 30 años. El nuevo medio del Barcelona lideró a la Roja en su segunda consagración mundial. El actual capitán de España ya ganó el Balón de Oro en 2024.

Sin Bonmati, pero con Putellas

Bonmati (Barcelona), ganadora del Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025, se quedó fuera de la lista de 30 nominadas, en la que sí figura su compatriota Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), vencedora del galardón en 2021 y 2022.

En una lista dominada por las jugadoras del Barcelona -ocho en total-, otras de las favoritas son la delantera polaca del Barça Ewa Pajor y la atacante haitiana del Olympique Lyon Melchie Dumornay.

En el contingente español, figuran la portera Cata Coll, Claudia Pina y Patri Guijarro, todas del Barcelona. Otra española nominada es Mariona Caldentey, del Arsenal, y también Mapi León (Barcelona/London City Lionesses).