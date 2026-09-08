Vásquez y Duke protagonizan enfrentamiento verbal durante la vista presupuestaria de la Unachi en la Comisión de Presupuesto

Durante la vista presupuestaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) la tarde de este martes 8 de septiembre el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, y el diputado por la libre postulación Luis Duke se enfrentaron por la forma en que entrevistaban a los funcionarios.
Vásquez recordó que la vistas presupuestarias eran transmitidas y que no era justo que las familias de los funcionarios vieran como humillaban a sus familiares.
El diputado presidente de la Asamblea Nacional dijo que había hijos que veían como humillaban a sus padres.
La disputa entre Duke y Vásquez surgió debido a que el primero le pregunto al rector de la Unachi, Absel Navarro, sobre el presupuesto de la entidad, especialmente por lo diseñado por la exrector Etelvina Medianero de Bonagas.
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Duke cuestionó a Vásquez sobre el mensaje que enviaba al estar interrumpiendo sus cuestionamientos sobre el presupuesto dejado por la administración de Bonagas.
“A mí me parece que estar interrumpiendo, querer mandar un mensaje totalmente contrario a la población de lo que nosotros estamos haciendo es totalmente equivocado”, expresó Duke.
Añadió que él estaba allí para fiscalizar y revisar “cada dólar, revisamos cada presupuesto, cada rubro del presupuesto, porque es lo que nosotros estamos enfocando”.
“Sin embargo, ¿qué hacen los demás diputados... es tirarle flores a los ministros, a los rectores. No. Nosotros venimos aquí a fiscalizar”, indicó Duke.
Tras el intercambio de opiniones Vásquez pidió un receso a la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros