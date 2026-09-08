Vásquez y Duke protagonizan enfrentamiento verbal durante la vista presupuestaria de la Unachi en la Comisión de Presupuesto

Durante la vista presupuestaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) la tarde de este martes 8 de septiembre el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, y el diputado por la libre postulación Luis Duke se enfrentaron por la forma en que entrevistaban a los funcionarios.

Vásquez recordó que la vistas presupuestarias eran transmitidas y que no era justo que las familias de los funcionarios vieran como humillaban a sus familiares.

El diputado presidente de la Asamblea Nacional dijo que había hijos que veían como humillaban a sus padres.

La disputa entre Duke y Vásquez surgió debido a que el primero le pregunto al rector de la Unachi, Absel Navarro, sobre el presupuesto de la entidad, especialmente por lo diseñado por la exrector Etelvina Medianero de Bonagas.