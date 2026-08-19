Absel Navarro gana las elecciones de la Unachi y será el nuevo rector

El abogado Absel Navarro se impuso la noche de este miércoles 19 de agosto en las elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y asumirá la rectoría para completar el periodo institucional 2026-2028, luego de obtener el mayor respaldo en los tres estamentos universitarios.

De acuerdo con los resultados del escrutinio general y el sistema de votación ponderada de la universidad, Navarro obtuvo el 44.22% del respaldo total, superando ampliamente a sus principales contendientes.

La candidata Rosemary Hernández ocupó el segundo lugar con 27.9%, mientras que Ramón Rodríguez alcanzó el 21.5%.

Estas cifras no son oficiales y se conocieron antes de la proclamación oficial de Navarro, quien deberá asumir el cargo este 31 de agosto.

Los demás candidatos obtuvieron los siguientes porcentajes:

Hugo Moreno (Casilla 3): 3.5%

Edith Rivera (Casilla 2): 1.8%

Erick Miranda (Casilla 6): 0.6%

Félix Estrada Kapell (Casilla 7): 0.3%

El proceso electoral de la Unachi contempla un sistema de votación ponderada en el que el estamento docente representa el 60%, los estudiantes el 30% y el personal administrativo el 10% del resultado final.

En el sector docente, de los 220 votos válidos, Navarro consiguió 104 sufragios, equivalentes al 47.27%, lo que se tradujo en un aporte de 28.36 puntos porcentuales a su resultado general.

Hernández obtuvo 59 votos, para un 26.82% y un aporte de 16.09 puntos, mientras que Rodríguez sumó 49 sufragios, equivalentes al 22.27% y un aporte de 13.36 puntos.

En el estamento administrativo, Navarro también encabezó la votación. De los 81 votos emitidos, consiguió 41, equivalentes al 50.62%, con un aporte de 5.06 puntos porcentuales.

Hernández obtuvo 23 votos (28.40%), mientras que Rodríguez alcanzó 14 sufragios (17.28%).

La ventaja de Navarro también se reflejó entre los estudiantes, estamento que representa el 30% de la ponderación. De los 2,191 alumnos que participaron, el candidato obtuvo 806 votos, equivalentes al 36.79%, para un aporte de 11.04 puntos porcentuales.

Hernández consiguió 696 votos (31.77%) y Rodríguez 388 (17.71%).

Además de su trayectoria académica y profesional, Navarro es abogado y fue vicedecano de la Facultad de Administración de Empresas, y asumirá el reto de dirigir la principal institución de educación superior de la provincia de Chiriquí durante el periodo restante de la administración universitaria.

Su elección marca también un cambio en la conducción de la Unachi, luego de 13 años de gestión de Etelvina Medianero de Bonagas, quien permaneció al frente de la universidad durante más de una década.

Medianero de Bonagas renunció a la rectoría después de enfrentar cuestionamientos relacionados con su prolongada permanencia en el cargo y con distintos aspectos de su gestión.