Luto en el boxeo panameño: muere el dos veces campeón mundial Ismael Laguna

El boxeo panameño está de luto tras la muerte de Ismael Laguna Meneses, una de las figuras más importantes en la historia deportiva del país y recordado mundialmente como el “Tigre de Colón”.
Laguna falleció este 8 de septiembre, a los 83 años. El excampeón mundial permanecía hospitalizado desde hacía varios días.
Nacido en Colón el 28 de junio de 1943, Laguna desarrolló una exitosa carrera profesional entre 1960 y 1971, periodo en el que enfrentó a destacados pugilistas de su generación y se consolidó como una de las grandes figuras de la división de los pesos ligeros.
El primer gran capítulo de su carrera mundialista llegó en 1965, cuando derrotó al puertorriqueño Carlos Ortiz en el Estadio Nacional Juan Demóstenes Arosemena y conquistó el campeonato mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Aunque perdió la corona ante Ortiz en la revancha, Laguna volvió a lo más alto en 1970, cuando derrotó al estadounidense Mando Ramos para recuperar el título mundial.
A lo largo de su carrera, el colonense fue reconocido por su velocidad, técnica y estilo de combate, cualidades que lo convirtieron en referente para varias generaciones de boxeadores panameños.
Su legado también recibió reconocimiento internacional. En 2001 ingresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, distinción que confirmó su lugar entre las grandes figuras de este deporte.
Con su partida, Panamá despide a un campeón que llevó el nombre de Colón y del país a los principales escenarios del boxeo mundial. Su legado permanecerá como parte de las páginas doradas del deporte panameño.
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