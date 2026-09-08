Luto en el boxeo panameño: muere el dos veces campeón mundial Ismael Laguna

El boxeo panameño está de luto tras la muerte de Ismael Laguna Meneses, una de las figuras más importantes en la historia deportiva del país y recordado mundialmente como el “Tigre de Colón”. Laguna falleció este 8 de septiembre, a los 83 años. El excampeón mundial permanecía hospitalizado desde hacía varios días. Nacido en Colón el 28 de junio de 1943, Laguna desarrolló una exitosa carrera profesional entre 1960 y 1971, periodo en el que enfrentó a destacados pugilistas de su generación y se consolidó como una de las grandes figuras de la división de los pesos ligeros.

Un historial que marcó al boxeo panameño