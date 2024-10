Durante su intervención agradeciendo a todo el Teatro du Châtelet de París, Rodri dedicó gran parte a su novia, Laura Iglesias, con quien casualmente cumplió ocho años de noviazgo. “No es una victoria mía, es una victoria del fútbol. y sobre todo, la figura del mediocampista. Es una increíble noche para mí, tengo mucho que agradecer a mucha gente. Es un día especial para mi familia y para mí país. También agradecer a la persona más importante, a mi novia [Laura]. El camino no hubiera sido el mismo sin ti. Gracias a mi familia por todos los valores que me han dado, por los que me han ayudado desde el principio para ser lo que soy hoy en día”, señaló Rodri.