Fallo de la Corte IDH por tierras de Alto Bayano sigue pendiente de ejecución

A través de una postura pública emitida por la organización, representaciones de las autoridades tradicionales de siete pueblos indígenas del país señalaron que, tras 12 años del fallo dictado el 14 de octubre de 2014 , el Estado no ha ejecutado de manera integral las medidas de reparación ordenadas.

La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) denunció este lunes 26 de octubre de 2026 la persistencia en el incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con los territorios de Madungandi y Alto Bayano.

La sentencia condenó a Panamá por la violación de los derechos a la propiedad colectiva y garantías judiciales en perjuicio de los pueblos Kuna de Madungandi y Emberá de Alto Bayano, tras los despojos territoriales generados por la construcción de la represa del Bayano.

Según la Coonapip, existen retrasos en los procesos de saneamiento territorial, la delimitación física de las tierras y la cancelación de las indemnizaciones a las comunidades afectadas. La organización indicó que la falta de delimitación propicia la ocupación ilegal por parte de terceros, además de deforestación y pérdida de biodiversidad en la zona.

Frente a esta situación, la agrupación indígena solicitó al Gobierno Nacional la asignación de recursos presupuestarios extraordinarios para definir un cronograma transparente que garantice la demarcación y la seguridad jurídica territorial. Asimismo, la Coonapip confirmó que mantendrá el seguimiento de la situación e informará del estado real de las garantías territoriales ante la Corte IDH y otros organismos internacionales.