Autoridad de Aseo niega la venta del Relleno Sanitario Cerro Patacón

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud) negó este 26 de octubre de 2026 la veracidad de las informaciones difundidas en redes sociales sobre una presunta venta del Relleno Sanitario de Cerro Patacón (Rscp).
A través de un comunicado oficial, la institución catalogó como falsas las publicaciones que circularon en plataformas digitales en relación con el futuro de la propiedad del vertedero.
La entidad reiteró que mantiene la responsabilidad directa de la operatividad, el funcionamiento y el mantenimiento integral de Cerro Patacón.
La administración estatal reafirmó su rol regulador y operativo en la disposición final de los desechos sólidos de la capital panameña.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...