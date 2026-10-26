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Autoridad de Aseo niega la venta del Relleno Sanitario Cerro Patacón

El Relleno Sanitario de Cerro Patacón permanece bajo administración pública de la Aaud.
El Relleno Sanitario de Cerro Patacón permanece bajo administración pública de la Aaud. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 26/10/2026 18:42
La entidad calificó como falsas las publicaciones en redes sociales que hablaban de la venta de Cerro Patacón

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud) negó este 26 de octubre de 2026 la veracidad de las informaciones difundidas en redes sociales sobre una presunta venta del Relleno Sanitario de Cerro Patacón (Rscp).

A través de un comunicado oficial, la institución catalogó como falsas las publicaciones que circularon en plataformas digitales en relación con el futuro de la propiedad del vertedero.

La entidad reiteró que mantiene la responsabilidad directa de la operatividad, el funcionamiento y el mantenimiento integral de Cerro Patacón.

La administración estatal reafirmó su rol regulador y operativo en la disposición final de los desechos sólidos de la capital panameña.

Autoridad de Aseo niega la venta del Relleno Sanitario Cerro Patacón
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