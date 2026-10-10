  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

¿Dónde donar tras el terremoto en Panamá? Conoce los centros de acopio habilitados

Centros de acopio reciben donaciones para familias afectadas por el terremoto
Centros de acopio reciben donaciones para familias afectadas por el terremoto José Abel Herrera | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2026 17:41
Habilitan centros de acopio para apoyar a los afectados por el terremoto en Panamá

Tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, distintas instituciones y organizaciones habilitaron centros de acopio para recolectar donaciones destinadas a las personas y comunidades afectadas por el sismo.

El movimiento telúrico provocó daños estructurales en la provincia de Veraguas, la península de Azuero y Coclé. También se reportaron afectaciones en centros educativos y viviendas de Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.

Ante esta situación, varias entidades habilitaron puntos de recolección para reunir artículos de primera necesidad y apoyar a las familias damnificadas.

La Alcaldía de Panamá abrió un centro de acopio en la planta baja del edificio Hatillo, disponible este sábado 10 de octubre hasta las 6:00 p. m.

Por su parte, la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) recibirá donaciones los días 12, 13 y 14 de octubre en el gimnasio de la universidad, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

También se anunció un punto de recolección en el parque de barrio Vega, a partir de las 7:00 p. m., para reunir ayuda destinada a centros hospitalarios del interior del país.

El Domo del Parque Omar estará disponible el próximo 11 de octubre, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Asimismo, Riba Smith habilitó un centro de donaciones para apoyar a los damnificados de la península de Azuero. A estos esfuerzos se suma Plaza La Cabima, que recibirá donaciones hasta las 10:00 p. m.

¿Dónde donar tras el terremoto en Panamá? Conoce los centros de acopio habilitados
José Abel Herrera | La Estrella de Panamá
¿Qué artículos se necesitan?

Entre los principales productos solicitados para ayudar a las personas afectadas están:

Agua embotellada.
Alimentos secos y no perecederos.
Mantas y toallas limpias.
Artículos de cuidado personal e higiene.
Toallas sanitarias.Pañales para bebés y adultos.
Insumos médicos básicos.

Las donaciones buscan contribuir a la atención de las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas por el terremoto. Se recomienda a las personas interesadas verificar los horarios y las condiciones de recepción de cada centro antes de acudir.

¿Dónde donar tras el terremoto en Panamá? Conoce los centros de acopio habilitados
José Abel Herrera | La Estrella de Panamá
VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo