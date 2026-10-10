¿Dónde donar tras el terremoto en Panamá? Conoce los centros de acopio habilitados

Tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, distintas instituciones y organizaciones habilitaron centros de acopio para recolectar donaciones destinadas a las personas y comunidades afectadas por el sismo.

El movimiento telúrico provocó daños estructurales en la provincia de Veraguas, la península de Azuero y Coclé. También se reportaron afectaciones en centros educativos y viviendas de Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.

Ante esta situación, varias entidades habilitaron puntos de recolección para reunir artículos de primera necesidad y apoyar a las familias damnificadas.

La Alcaldía de Panamá abrió un centro de acopio en la planta baja del edificio Hatillo, disponible este sábado 10 de octubre hasta las 6:00 p. m.

Por su parte, la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) recibirá donaciones los días 12, 13 y 14 de octubre en el gimnasio de la universidad, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

También se anunció un punto de recolección en el parque de barrio Vega, a partir de las 7:00 p. m., para reunir ayuda destinada a centros hospitalarios del interior del país.

El Domo del Parque Omar estará disponible el próximo 11 de octubre, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Asimismo, Riba Smith habilitó un centro de donaciones para apoyar a los damnificados de la península de Azuero. A estos esfuerzos se suma Plaza La Cabima, que recibirá donaciones hasta las 10:00 p. m.