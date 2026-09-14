Lamine Yamal busca el Balón de Oro: ‘Creo que me lo merezco’

El debate por quien debe llevarse el Balón de Oro 2026 está más vivo que nunca. En las ediciones anteriores no se había visto tantas ‘candidaturas propias’ como las que se están viendo actualmente, principalmente con las figuras de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

De hecho, ha sido este último quien ha lanzado de manera oficial su candidatura para quedarse con el premio que reconoce al mejor jugador de la temporada 2025-2026. En un fragmento de la entrevista por Universo Valdano en MovistarPlus+, el propio delantero del Barcelona se ve como favorito para el Balón de Oro y que para él ha logrado los méritos necesarios para ganarlo.

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga... Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, dijo con mucha seguridad el actual campeón del mundo.

Esta es la primera vez que el delantero de apenas 19 años habla concretamente de sus posibilidades en ganar el Balón de Oro. En cuanto a las estadísticas, a Yamal razón no le ha faltado en decir que ha sido de los mejores a nivel de goles y asistencias la temporada pasada.

Solo con el Barcelona participó de manera directa en 41 goles (24 tantos y 17 asistencias) en 45 duelos entre todas las competencias. Además ayudo a la selección de España a coronarse con la Copa del Mundo, este último siendo un argumento bastante fuerte y de peso a considerar.

Hay que recordar que los 100 periodistas de las primeras 100 selecciones dentro del ranking FIFA votan en el Balón de Oro. Pero en la carrera no está solo Yamal. El propio jugador ha reconocido que Mbappé ha hecho una temporada extraordinaria y también tiene los argumentos necesarios para llevarse la distinción individual.

Días atrás el francés también lazó ‘su campaña’ sobre el Balón de Oro y en otras palabras también mencionó que se considera merecedor del mismo. “Cuando juegas para el Madrid, la gente te asocia a este premio. Mucha gente me habla del Balón de Oro, es un tema positivo, he hecho historia este verano, pero vamos a ver. Es un buen año para eso y la gente tiene que votar”. “Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y pasar por delante de todas las grandes leyendas de la historia del deporte en el torneo más importante que existe es algo que quema la retina, un acontecimiento mundial. ¿Por quién voto? Por mí”, llegó a destacar que futbolista del Real Madrid para France Football.

Lo que le juega en contra a Mbappé es la parte colectiva. Con el club merengue sumó otra temporada en blanco y se quedó a las puertas de la final del Mundial cayendo en las semifinales ante la España de Yamal. Los títulos colectivos, si bien es cierto no es lo primordial que se toma en cuenta en este premio, si forma parte de los criterios a considerar para el Balón de Oro.