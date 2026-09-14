Autoridad del Canal de Panamá revisa finanzas y capacidad operativa de aspirantes a Corozal y Telfers

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) espera adjudicar hacia finales de 2027 las concesiones para desarrollar las terminales portuarias de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico, cuya inversión conjunta preliminar alcanzaría los $2,600 millones. El cronograma fue revelado durante la sustentación del presupuesto canalero ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde diputados solicitaron detalles sobre el costo, el modelo de operación, las fechas de ejecución y los beneficios que generarían ambas instalaciones. El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que los proyectos todavía atraviesan un proceso de precalificación y que su eventual adjudicación dependerá de diferentes variables, entre ellas la coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La AMP también ha manifestado su interés en licitar concesiones portuarias relacionadas con Balboa, Cristóbal e Isla Margarita. Por eso, las autoridades buscan evitar que varios proyectos salgan simultáneamente al mercado y terminen compitiendo por los mismos operadores internacionales.

Proceso comenzó en 2025

Las terminales forman parte del Plan Estratégico 2035 de la ACP, compuesto por 38 iniciativas dirigidas a garantizar la sostenibilidad del negocio y diversificar sus fuentes de ingresos. Los proyectos fueron presentados oficialmente al mercado junto con el plan estratégico el 14 de septiembre de 2025, mientras que las concesiones fueron lanzadas el 27 de octubre de ese año. Posteriormente, el 30 de enero de 2026, la ACP publicó los términos de referencia para precalificar a las empresas interesadas. La recepción de documentos concluyó el 9 de julio de 2026. Actualmente, la institución evalúa la capacidad técnica, financiera y operativa de los participantes antes de publicar la lista de empresas habilitadas para continuar en el proceso. Mientras se desarrolla esta evaluación, la ACP aseguró que no mantendrá conversaciones individuales con los operadores interesados para no afectar la transparencia ni la credibilidad de la precalificación. Una vez divulgada la lista, la entidad reanudará el diálogo con el mercado y avanzará en la elaboración del modelo definitivo de concesión.

ACP redujo las opciones a tres modelos

Icaza informó que inicialmente se estudiaron seis grandes modelos de concesión, pero la evaluación permitió reducir las alternativas a tres. La estructura seleccionada deberá establecer quién financiará la construcción, qué empresa operará las instalaciones, cuánto control conservará la ACP y cómo se distribuirán los ingresos y riesgos. Las autoridades todavía no han anunciado cuál de los tres modelos será utilizado ni el monto que deberá aportar directamente cada concesionario. La ACP aclaró que las terminales y el gasoducto interoceánico se desarrollarían mediante concesiones. En cambio, el proyecto del lago de Río Indio y la extensión del corredor logístico serían ejecutados como proyectos de infraestructura de la institución. Esto significa que la ACP no necesariamente administrará directamente las terminales de Corozal y Telfers. Su participación podría concentrarse en estructurar los proyectos, seleccionar a los concesionarios y fiscalizar el cumplimiento de los contratos.

Colón reclama empleos y beneficios

Durante la comparecencia también se planteó la necesidad de que la terminal de Isla Telfers produzca beneficios tangibles para Colón, especialmente mediante empleos, actividad económica e inversiones vinculadas con su desarrollo. La ACP afirmó que la construcción y posterior operación de las dos terminales podrían generar cientos o incluso miles de puestos de trabajo. Sin embargo, no presentó una cifra exacta ni precisó cuántos serían permanentes o estarían reservados para residentes de las áreas cercanas. Parte de los fondos incluidos en el presupuesto de 2027 corresponde a la preparación de los proyectos. La ACP asignó aproximadamente $3.3 millones a las dos terminales portuarias, pero este monto no representa el costo de construcción, sino los gastos necesarios para continuar estructurando las concesiones. La inversión preliminar completa de $2,600 millones dependerá del modelo empresarial finalmente seleccionado y de las condiciones que se establezcan en los respectivos contratos.

Coordinación definirá el calendario

La fecha estimada para la adjudicación no es definitiva. Según el ministro, el cronograma está sujeto a premisas y variables institucionales y comerciales. Uno de los principales factores será la coordinación entre la ACP y la AMP para ordenar las futuras concesiones dentro de una estrategia marítima nacional. El objetivo es que Corozal, Telfers, Balboa, Cristóbal e Isla Margarita sean analizados como partes de un sistema portuario integrado, en lugar de proyectos aislados que compitan entre sí por inversiones, carga y operadores.

¿Cuándo se adjudicarán las terminales portuarias de Corozal e Isla Telfers?