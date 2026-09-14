Alex Saab se declarará culpable en EE.UU. y podría convertirse en testigo contra Maduro

El empresario colombiano Alex Saab, considerado uno de los principales aliados y facilitadores financieros del ex-mandatario venezolano Nicolás Maduro, se declarará culpable este martes en un caso federal de lavado de dinero en Estados Unidos, según documentos judiciales citados por The Associated Press.

Saab tiene prevista una audiencia ante la jueza Kathleen Williams, en Miami, para formalizar el cambio de declaración.

Los detalles del acuerdo entre Saab y los fiscales estadounidenses todavía no han sido revelados públicamente y su abogado, Neil Schuster, no ha ofrecido comentarios.

El empresario enfrenta un cargo de lavado de dinero relacionado con una presunta red de empresas ficticias, manipulación de registros de envíos y desvío de fondos provenientes de contratos del Gobierno venezolano para la importación de alimentos desde Colombia y México.

Según la acusación, Saab y sus asociados habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos relacionados con el programa de alimentos CLAP, creado durante el gobierno de Maduro para distribuir productos básicos a sectores de bajos ingresos. Las autoridades estadounidenses también sostienen que la red habría tenido acceso a operaciones vinculadas con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La declaración de culpabilidad podría tener implicaciones más amplias para el proceso judicial contra Nicolás Maduro.

Autoridades estadounidenses han descrito durante años a Saab como un ‘importante operador financiero del antiguo gobierno venezolano’, por lo que podría convertirse en una fuente de información para los fiscales.

Maduro se encuentra a la espera de un juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan después de su captura por fuerzas estadounidenses en enero. En este contexto, Saab podría ser considerado como posible testigo contra el exmandatario, aunque hasta ahora no se ha confirmado públicamente que exista un acuerdo para que testifique.

Saab fue arrestado en 2020 durante una escala en Cabo Verde, después de que Estados Unidos lo acusara inicialmente de participar en un esquema de lavado de dinero. Posteriormente fue extraditado a territorio estadounidense.

En diciembre de 2023, el presidente en esos tiempos, Joe Biden, le concedió un indulto como parte de un acuerdo que permitió la liberación de varios estadounidenses detenidos en Venezuela. Sin embargo, las autoridades estadounidenses continuaron investigando otros presuntos delitos que no estaban cubiertos por ese indulto.

Saab fue deportado de Venezuela en mayo de 2026, después de que el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez cediera ante la presión de Estados Unidos.

Rodríguez, quien anteriormente había defendido públicamente a Saab, posteriormente lo apartó de sus funciones dentro del Gobierno venezolano.

La audiencia de este martes podría marcar un nuevo capítulo en uno de los casos financieros más relevantes relacionados con la antigua administración de Maduro y, potencialmente, aportar información a las autoridades estadounidenses sobre el funcionamiento de las redes económicas del chavismo.