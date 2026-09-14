Panamá inicia la primera fase para renovar su Estrategia Marítima con apoyo del BID

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dio inicio a la primera etapa para la renovación de la Estrategia Marítima Nacional (EMN), una hoja de ruta orientada a consolidar la competitividad del país como plataforma logística internacional bajo una visión de Estado.

Esta primera fase del proceso se desarrolla con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esta etapa inicial, los trabajos se centran en la revisión histórica y marco jurídico de la estrategia actual, la realización de un análisis comparativo frente a experiencias internacionales de éxito y la evaluación exhaustiva de las tendencias globales que impactan a la industria marítima y portuaria.

El objetivo central de la AMP es estructurar un instrumento de planificación y gestión de largo plazo que establezca prioridades, defina mecanismos de coordinación entre las instituciones del Estado y fije indicadores de seguimiento con resultados medibles.