Panamá inicia la primera fase para renovar su Estrategia Marítima con apoyo del BID

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dio inicio a la primera etapa para la renovación de la Estrategia Marítima Nacional (EMN), una hoja de ruta orientada a consolidar la competitividad del país como plataforma logística internacional bajo una visión de Estado.
Esta primera fase del proceso se desarrolla con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En esta etapa inicial, los trabajos se centran en la revisión histórica y marco jurídico de la estrategia actual, la realización de un análisis comparativo frente a experiencias internacionales de éxito y la evaluación exhaustiva de las tendencias globales que impactan a la industria marítima y portuaria.
El objetivo central de la AMP es estructurar un instrumento de planificación y gestión de largo plazo que establezca prioridades, defina mecanismos de coordinación entre las instituciones del Estado y fije indicadores de seguimiento con resultados medibles.
Entre los ejes estratégicos que se evalúan durante esta fase inicial destacan el impacto de la geopolítica en el comercio mundial, la resiliencia de las cadenas de suministro, la descarbonización, la digitalización, la ciberseguridad, el capital humano y la gobernanza institucional.
Asimismo, la revisión incorpora un enfoque territorial y multimodal que busca fortalecer la integración del hinterland (zona de influencia comercial portuaria), impulsar el transporte marítimo de corta distancia (short sea shipping) y potenciar los encadenamientos productivos del país.
De acuerdo con la AMP, la elaboración de la nueva EMN requerirá el consenso y la participación del sector privado, la academia, los gremios marítimos y la sociedad civil, con miras a articular capacidades y definir una visión compartida de desarrollo.
El propósito final del proceso es integrar en una sola plataforma de desarrollo los principales activos marítimos del país —el Canal de Panamá, la red portuaria, el Registro de Buques, la conectividad y los servicios logísticos— para convertirlos en mayor atracción de inversión, generación de empleo calificado e innovación tecnológica.
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