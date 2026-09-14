Ministerio de Seguridad formaliza la creación del fondo especial para la seguridad del Canal

El Ministerio de Seguridad Pública formalizó este lunes 14 de septiembre de 2026 en la Gaceta Oficial Digital No. 30611-A la creación del Fondo Económico Especial para la Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá.

Este mecanismo está diseñado para administrar de forma directa los recursos financieros aportados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y garantizar el financiamiento constante de las operaciones de vigilancia en la vía interoceánica.

Para comprender este instrumento, hay que dirigirse a la Constitución. La Carta Magna del país establece que el Canal es un patrimonio inalienable del Estado y que la protección de su infraestructura corresponde a los estamentos de seguridad pública.

En consecuencia, aunque la ACP administra la operación de la vía, la vigilancia en agua, aire y tierra la realizan estamentos estatales como el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), por lo que ambas partes mantienen un convenio para sufragar los gastos de este despliegue.

Mediante la Resolución No. 20, la administración contable de los aportes financieros queda asignada a la Dirección Nacional de Finanzas del Servicio Nacional Aeronaval, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los fondos aportados por la entidad canalera se depositarán exclusivamente en la cuenta oficial No. 200801801098 de la Tesorería del MEF para asegurar el rastreo de cada dólar ejecutado.

A través de este fondo, los recursos se aplicarán de forma directa en cuatro áreas clave:

Mantenimiento y tecnología: Reparación de embarcaciones, aviones y vehículos terrestres, además del pago de licencias informáticas para ciberseguridad, monitoreo en video y conectividad satelital.

Equipamiento especializado: Compra de drones, radares marítimos, cámaras de vigilancia, detectores de metales, radios de comunicación con cifrado de seguridad y paneles solares.

Suministros operativos: Adquisición de combustible, uniformes, raciones de comida para patrullajes en zonas alejadas, suministros médicos de emergencia y alimento para caninos de protección.

Obras físicas: Construcción y acondicionamiento de garitas de control, cercas perimetrales, muelles y centros de mando para el Comando Conjunto de Seguridad del Canal.

En el aspecto legal, las compras de bienes o servicios contratados con este presupuesto deberán someterse a la Ley 22 de Contratación Pública y contar con la validación de un informe previo de sustento emitido por la ACP.

Asimismo, la ejecución del dinero estará sujeta a la fiscalización de Contraloría General de la República, guardando reserva y confidencialidad en los registros por tratarse de la protección de una infraestructura estratégica del país