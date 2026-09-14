Meduca confirma reanudación de clases en escuelas oficiales y particulares de Colón

El Ministerio de Educación (Meduca) informó este lunes 14 de septiembre que las clases se reanudarán en los centros educativos oficiales y particulares ubicados en el Casco de Colón y el corregimiento de Cristóbal, luego de la suspensión preventiva por las condiciones climáticas registradas en la provincia.

La medida incluye 12 centros educativos oficiales de los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur: Escuela Carlos Clement, Escuela Pablo Arosemena, Escuela Juan Antonio Henríquez, República del Uruguay, José Guardia Vega, Instituto Rufo Garay, En Busca de un Mañana, Enrique Genzier, Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), San Vicente de Paúl, Porfirio Meléndez y República de Bolivia.

También se contempla el regreso a las aulas en cuatro centros educativos oficiales del corregimiento de Cristóbal: Simón Urbina, Abel Bravo, Escuela Sudáfrica y Cristóbal Colón.