Mbappé reclama el Balón de Oro 2026: ‘Nadie ha hecho mejor temporada que yo’

La polémica para encontrar al nuevo Balón de Oro está servida. Un total de 30 nominados han sido revelados como candidatos al premio individual que premia al mejor jugador de la temporada 2025-2026.

Entre los nombres, hay uno que se mantiene muy seguro sobre sus posibilidades de conseguir la distinción individual y ese es Kylian Mbappé. El delantero francés ha hecho los goles para ser un claro candidato, sin embargo el nivel colectivo no lo acompaña en esta ocasión.

Si bien es cierto que el premio es una distinción individual y no se debería fijar mucho en los hechos colectivos, al final de cuentas si pesa al momento de hacer la votación. Muchos periodista toman en cuenta esta estadísticas, mientras que otros se rigen meramente a lo logrado individualmente.

Esta situación también la tiene clara Mbappé, quien en una entrevista con L’Equipe se mostró bastante seguro sobre sus posibilidades de ganar por primera vez un Balón de Oro a sus 27 años y vistiendo la camiseta del Real Madrid.

“Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Forma parte de mis objetivos, además a corto plazo; queda poco. De manera objetiva puedo entender a quienes voten de otra manera. No existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizas los argumentos y la competencia, no sería injusto. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”, afirmó Mbappé.

Esa última frase hace pensar a uno que galo está muy seguro de que podrá ganar este premio. Lo que llama mucho la atención, es que a la edad de Mbappé, jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya habían ganado esta distinción.

El argentino, a esa edad, ya había ganado hasta cuatro veces el Balón de Oro, mientras que el portugués apenas ganado uno. El grueso de los premios que gano Cristiano Ronaldo llegó después de los 27 años.

“Siempre he creído que el Balón de Oro debía premiar a un jugador diferente. Claro que existe el componente colectivo y es importante porque el fútbol es un deporte colectivo. Pero es un trofeo individual. Y mi idea del Balón de Oro es la de la época de Messi y Ronaldo. Nunca se lo dan a jugadores normales sino a jugadores diferentes. Y creo que este año he hecho cosas diferentes. Por eso considero que puedo ganarlo”, indicó Mbappé sobre su posibilidad de ganar el Balón de Oro.

Estas palabras de Mbappé no parecen descabellados cuando nos vamos a las estadísticas que tuvo a nivel de clubes. El francés registró durante la temporada 2025-2026 su segunda temporada más anotadora en toda su carrera. Con el conjunto blanco el galo registró 44 goles y dio cinco asistencias. La primera fue en la campaña 2023-2024 cuando jugó por última vez en el PSG al anotar también 44 tantos y repartir 10 pases a gol.

Hay que destacar que el período a tomar en cuenta para escoger el Balón de Oro de este año rige a partir de agosto 2025 hasta el 19 de julio del 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial 2026.

Mbappé, en esta carrera por el Balón de Oro tiene rivales importantes como lo son Lamine Yamal, Rodri, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Erling Haaland, Jude Bellingham, entre otros.

Justamente Mbappé tuvo palabras sobre el delantero español y mencionó a otros talentos que podrían hacer cosas importantes en sus carreras deportivas.

“Entre los jóvenes, me gusta Lamine Yamal. Lo tiene todo. Me gusta Estevão, tiene una creatividad especial. Aquí, Arda Güler puede llegar muy alto. Endrick tiene potencial, es un goleador. Warren (Zaïre-Emery), Désiré (Doué), van a tener una gran carrera, seguro”, reflexionó.

Mbappé podría perder puntos en el grado colectivo. El Madrid se fue nuevamente en blanco en cuanto a títulos y con la selección de Francia quedó fuera de la carrera por la Copa del Mundo en las semifinales al caer ante España.

Este lunes 26 de octubre se conocerá en Londres al nuevo ganador del Balón Oro. Esta será la primera vez en la historia en la que esta distinción se entregará fuera de Francia.