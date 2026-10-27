Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 27 de octubre

Panamá registrará este martes 27 de octubre condiciones de nubosidad, lluvias esporádicas y aguaceros aislados en distintas regiones del país, además de temperaturas elevadas y altos índices de radiación ultravioleta, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).
En la vertiente del Caribe se esperan lluvias esporádicas durante la madrugada y la mañana, principalmente hacia el oriente de la comarca Guna Yala, la Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas. Para la tarde, se prevén aguaceros aislados en las serranías y áreas montañosas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, así como en puntos de Colón Centro.
Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse en gran parte de la vertiente caribeña, con cielo parcialmente nublado y algunos sectores con mayor nubosidad hacia Guna Yala y las zonas montañosas de la comarca Ngäbe-Buglé.
En el Pacífico, el pronóstico contempla lluvias durante la madrugada en sectores del occidente, el golfo de Chiriquí, las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas, el golfo de Panamá y Darién. En horas de la mañana, las precipitaciones podrían mantenerse en zonas marítimas y costeras de Chiriquí, el sur de Veraguas, la costa de Darién, el norte de Coclé y el norte de Panamá Oeste.
Para la tarde se esperan aguaceros aislados o puntuales de corta duración, acompañados ocasionalmente de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento. Estas condiciones podrían presentarse en Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, el macizo montañoso de Azuero, las costas de Panamá Oeste, el norte de la región metropolitana, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.
Durante la noche podrían registrarse lluvias en el golfo de Panamá, la zona fronteriza de Darién, el sur de Veraguas y las tierras altas del occidente de Chiriquí, mientras que el resto de la vertiente mantendría condiciones parcialmente nubladas.
El IMHPA pronostica temperaturas mínimas de entre 23 °C y 26 °C en ambas vertientes, mientras que en las montañas y la cordillera Central podrían oscilar entre 14 °C y 24 °C.
Las temperaturas máximas se ubicarán entre 28 °C y 32 °C en la vertiente del Caribe, y entre 30 °C y 33 °C en el Pacífico.
El pronóstico también advierte sobre índices de radiación ultravioleta UV-B entre moderados, muy altos y extremos, con valores de 10 a 12 o más en el territorio nacional.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población seguir las indicaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tomar precauciones ante las lluvias y posibles ráfagas de viento, y protegerse de la exposición prolongada al sol.
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