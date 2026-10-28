Votación en la ONU: Panamá apoya resolución contra el embargo a Cuba; la isla recibe el respaldo de 130 países

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este miércoles 28 de octubre una nueva resolución que pide poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, la iniciativa registró una caída significativa en su respaldo internacional, al obtener su menor número de votos favorables desde 1995. El texto recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. En la votación de 2025, la resolución había conseguido 165 apoyos, siete votos en contra y 12 abstenciones, lo que evidencia un cambio en las posiciones de varios países frente a la política estadounidense hacia la isla. Panamá votó a favor de la iniciativa, que Cuba presenta desde 1992 para reclamar el levantamiento de las restricciones impuestas por Washington. La resolución no es vinculante, por lo que expresa la posición de la Asamblea General, pero no obliga jurídicamente a Estados Unidos a poner fin al embargo.

Cambios en el voto de América Latina

La votación reflejó cambios en las posiciones de varios países latinoamericanos. Colombia, Ecuador y Costa Rica votaron en contra de la resolución, pese a que el año pasado Colombia había respaldado la iniciativa y Ecuador y Costa Rica se habían abstenido. Argentina y Paraguay también rechazaron el texto, al igual que Estados Unidos e Israel. Entre los países que votaron en contra figuran además Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. Por otro lado, Chile, Honduras y Perú se abstuvieron, después de haber votado a favor en 2025. Alemania, Grecia, Italia y República Dominicana también se abstuvieron. Venezuela no participó en la votación porque tiene suspendido su derecho al voto en la Asamblea General debido a atrasos en el pago de sus cuotas a Naciones Unidas, de acuerdo con el artículo 19 de la Carta de la organización.

Cuba acusa a Washington de presionar a otros países

En las semanas previas a la votación, el Gobierno cubano acusó a Estados Unidos de ejercer presión diplomática sobre los Estados miembros para que retiraran su respaldo a la resolución. Tras conocerse el resultado, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró la aprobación del texto en la red social X y sostuvo que la mayoría de los países volvió a pronunciarse contra el embargo, pese a las presiones que, según denunció, buscaban modificar el resultado. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó ante la Asamblea General que Washington pretende determinar el destino de Cuba y apropiarse de sus riquezas. También sostuvo que las restricciones afectan a la población de la isla. La resolución de este año incorporó una referencia a las consecuencias de las restricciones al suministro de combustible a Cuba, aplicadas desde enero por Estados Unidos.

Estados Unidos defiende su política hacia Cuba